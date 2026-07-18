鈦金牙科啟用新預約專線James Yoon醫師牙周病與植牙專科 一站式重建健康笑容

掃瞄二維碼即可向鈦金牙科診所Dr. Yoon諮詢和預約。(鈦金牙科提供)

位於喬治亞州 Duluth華人 商圈的鈦金牙科(Titanium Dental Implants & Periodontics)，宣布啟用全新預約專線404-438-2437，方便患者安排看診與諮詢。由牙周病與植牙專科醫師James Yoon(DMD, MS)醫師領軍的鈦金牙科，提供人工植牙、牙周病治療、骨移植及全口重建等專科服務，近年來憑藉專業技術與細心照護，深受亞特蘭大 各族裔患者肯定。

Dr. Yoon畢業於喬治亞醫學院(Medical College of Georgia)牙醫學院，取得牙醫醫學博士(DMD)學位，之後赴俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)完成三年牙周病與植牙專科住院醫師訓練，並成為該屆唯一同時取得牙周病學碩士(MS)學位的醫師。他的研究成果曾發表於《Journal of Periodontology》、《International Endodontic Journal》及《Biomaterials》等國際期刊，在學術研究與臨床治療方面皆具有深厚實力。

鈦金牙科專精於牙周病治療、人工植牙、骨移植、牙齦移植及全口重建，採用高品質鈦植體及先進數位診療技術，依患者口腔狀況量身規畫治療方案，希望兼顧功能、美觀與耐用性，協助患者恢復健康笑容。

目前診所推出多項植牙優惠，包括單植體加牙冠1,999美元、四植體假牙4,999美元，以及採用All-on-X、3 on 6、4 on 8技術的全口重建方案19,999美元。此外，亦提供拔牙(含智齒)、植牙橋、天然牙冠、補牙及牙周病治療等完整服務，並備有無息融資方案，讓患者可依自身需求規畫療程。

Dr. Yoon表示，植牙成功的關鍵不只是植入人工牙根，更在於完整診斷、精準治療與長期追蹤。診所始終堅持由專科醫師親自診斷，依患者實際狀況提供最合適的治療建議，希望幫助每位患者重拾健康、自信的笑容。

鈦金牙科位於3796 Satellite Blvd., Suite 101, Duluth, GA 30096。

最新預約專線：404-438-2437。