美東南僑務委員會議座談 凝聚僑界共識

林主恩代表頒發僑務榮譽職聘書。(僑教中心提供)

亞特蘭大 僑教中心於日前舉行「美東南區僑務委員會議先期座談會」，由駐亞特蘭大辦事處處長林主恩主持，僑務委員陳可徵、陳志淵、張崧軒，及來自喬治亞、北卡 羅來納、田納西、阿拉巴馬等地僑務榮譽職人員、僑團校負責人約45人出席，就僑民服務、僑教發展、僑商與台商聯繫及僑社關心議題交換意見。

林主恩表示，先期座談會是凝聚僑界共識的重要平台，藉由僑界先進的全球視野與實務經驗，集思廣益，為僑務工作及國家發展提供建議。

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮在活動中宣導中共 「民族團結進步促進法」對台影響及政府因應作為；另報告建構僑社全社會防衛韌性、美東南區僑社緊急應變作業指引草案及中心推動的Taiwan Corner 計畫，邀請與會代表提供建議。

座談中，張崧軒勉勵僑界善用在地優勢，積極參與僑社服務。陳可徵分享北卡台灣藝文籌備會透過分工合作與資源整合，成功向主流社會展現臺灣文化。僑務諮詢委員王祥瑞則建議，面對少子化帶來的人力與資源挑戰，各僑團可強化合作以提升整體效益。

與會代表亦踴躍提出多項建議，林主恩及閻樹榮逐一回應，並表示將彙整相關意見，提供出席新一屆「僑務委員會議」的委員帶回大會討論，作為未來政策規畫參考。

林主恩於會中代表僑務委員會頒發115年續聘及新聘僑務榮譽職聘書，獲得續新聘的僑務榮譽職包括：僑務諮詢委員凃常雄及譚逸心；僑務顧問陳家琪、林香蘭及陳翰儀；僑務促進委員朱佳欣、鄒昶偉、徐凱及秦文皓，任期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

會議現場進行情形。(僑教中心提供)

會議現場進行情形。(僑教中心提供)

林主恩(站立者)致詞。(僑教中心提供)

閻樹榮報告及說明相關會議資料。(僑教中心提供)

與會人員發表意見。(僑教中心提供)