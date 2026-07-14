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氣候變遷加劇 喬州新一波酷暑7/15報到

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州本周將迎來新一波酷暑，該州南部已發布了高溫預警，部分沿海地區也發布了極端高溫警告，各地預計15日開始升溫，屆時體感溫度將達到華氏95至105度。氣象專家表示，這種炎熱氣候已遠超喬州普通夏季氣溫。

噴射氣流上周北移，導緻美東大部分地區出現被稱為「熱穹」(heat dome)的極端高溫天氣，溫暖潮濕的空氣籠罩著整個地區。喬治亞理工學院(Georgia Tech)大氣與海洋科學計畫主任漢德洛斯(Zachary Handlos)表示，這種天氣模式與另一種天氣模式疊加，進一步加劇了高溫。

他說，「我們已經習慣了炎熱潮濕的環境，但現在的溫度和濕度都比我們以往經歷的還要高，」他接著表示，這已經接近人類極限。現在更進入長時間戶外活動的危險區間。

更加嚴峻的是，即使太陽落山後，高溫高濕的天氣仍然持續。夜間降溫對於緩解極端高溫至關重要，有助於身體恢復。

「包括亞特蘭大在內的一些大城市，夜間氣溫幾乎沒有下降，」漢德洛斯在談到上周才結束的酷暑時這樣表示，「這實際上會加劇高溫的影響，因為夜晚根本沒有時間降溫。」

氣候變遷已導致夏季氣溫整體上升。根據氣候中心(Climate Central)的數據顯示，自1970年以來，亞城夏季平均氣溫已上升超過華氏3度。夏季夜間氣溫上升幅度更大，平均氣溫上升了華氏4度。氣候變遷也導致2020年代危險的濕熱天氣每年增加近12天。

漢德洛斯表示，除了這些影響之外，氣候變遷可能還會讓類似上周的熱島效應更加頻繁。

模型顯示，未來幾十年內，噴射氣流將進一步北移，這將使暖空氣也帶到北方。漢德洛斯表示，也有一些證據表明，減弱的噴射氣流可能會呈現出更蜿蜒曲折、波動性越來越強的形態。科學界對這項預測仍存在一些爭議，但這確實會導致更多形成熱穹的條件出現。

他指出，隨著全球平均氣溫升高，這種熱穹狀氣候出現的機率和頻率肯定會增加。他也預估聖嬰現象(El Niño)將使今年氣候更溫暖，且這些影響在冬季可能會更加明顯。

精華 FAQ

  • 喬州各地預計從7/15開始升溫，南部已發布高溫預警，部分沿海地區甚至升級為極端高溫警告，體感溫度恐達95至105度。

  • 專家表示，當地居民雖習慣炎熱潮濕，但這次溫度與濕度都高於過往經驗，已接近人類極限，也使長時間戶外活動進入危險區間。

  • 根據分析，亞城夏季平均氣溫自1970年來已升逾3度，夜間更升4度，危險濕熱天氣每年增加近12天，未來熱穹也可能更常出現。

喬州 氣候變遷 喬治亞州

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