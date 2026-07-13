BNA機場爭議升溫 地方政府告田州長、議長

田納西州納許維爾市政府、戴維森郡政府和納許維爾都會機場管理局已提起聯邦訴訟，試圖阻止一項旨在改革該機場管理委員會的田州新法生效。(BNA機場官方臉書)

田納西州 納許維爾市政府、戴維森郡(Davidson County)政府與納許維爾都會機場管理局(MNAA)，已向田州中區聯邦地區法院提起聯邦訴訟，試圖阻止一項旨在重組納許維爾國際機場(BNA)管理委員會的田州新法生效。被告包括田州州長李比爾(Bill Lee)、參議會議長麥克納利(Randy McNally)及眾議會議長塞克斯頓(Sexton)。

爭議核心源於田州議會通過、並於5月19日由州長簽署的一項新法案。該法擬解散現行的七人董事會，自7月1日起由九人董事會取代。過去董事會成員皆由納許維爾市長任命、市議會確認；新架構下，州長與雙議長將各自任命兩名成員，市長的任命權被縮減至僅剩三名。原告方痛批，此舉強行將機場控制權從地方移交給州政府。

訴方指出，BNA屬於接受聯邦資金並受聯邦航空管理局(FAA)監管的「聯邦義務機場」。本次訴訟主要依據2024年「聯邦航空管理局重新授權法案」第757條規定，凡涉及公共機場所有權或管理責任的「爭議性變更」，必須滿足以下三條件之一方可生效：

首先要獲得機場發起人(地方政府與管理局)同意。再則透過法院最終裁定要求變更。最終雙方達成具有法律約束力的協議。

由於納許維爾市府與機場管理局均予以反對，且上述條件均未滿足，加上FAA尚未依聯邦法律要求進行獨立審查，原告請求法院宣布該法在滿足聯邦要求前不得實施，並發布禁令阻止州府官員執行新法。

事實上，雙方圍繞機場控制權的多年爭端已非首次交鋒。田州議會曾於2023年批准類似重組法案，遭地方法院裁定違憲並獲上訴法院維持原判，目前該案正由田州最高法院審理中。新訴訟則進一步拉高層級，首度引發聯邦航空法方面的法律戰。