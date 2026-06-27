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結束訪美抵台 韓國瑜：美國會對台強烈支持

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韓國瑜出席馬州僑宴 與120位僑界人士交流

記者王稚融／馬州報導
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三位抽到立法院紀念酒幸運僑胞與立委們合影。(記者王稚融／攝影)
三位抽到立法院紀念酒幸運僑胞與立委們合影。(記者王稚融／攝影)

中華民國台灣立法院長韓國瑜率領跨黨派立法委員訪美團，25日晚間出席馬里蘭州僑宴。120位左右的僑界人士與訪團成員交流國會外交成果，並就台美關係與國際情勢交換意見。

25 日稍早，韓國瑜一行分別會晤白宮及美方國安、國防官員，此外，訪團亦前往華府知名智庫「傳統基金會」座談，就區域安全與國際局勢深入探討。

韓國瑜在僑宴致詞時指出，台灣在當前國際外交環境下面臨許多挑戰，這讓國會外交的重要性更加凸顯。即使台灣與多數大國沒有正式外交關係，但更應積極走向國際來拓展外交空間。他特別提到，自己曾向同行的朝野立委勉勵，「雖然各政黨在立法院內立場不同、辯論激烈，但面對國際事務與國家利益時，應展現團結一致的態度。」

韓國瑜表示，台灣做得好，海外僑胞自然感到光榮，整個社會也會更有底氣，這就是國會外交的責任所在。駐美代表俞大㵢也致詞回應，訪團此次全面接觸了美方行政、國會與學界人士，相信各界都能感受到美國對台的支持依舊穩定且持續。

僑宴現場氣氛熱絡，訪團特別帶來三瓶以東引頂級陳年高粱為基底的「立法院專供紀念酒」，由藍、綠、白三黨立委共同登台抽出幸運僑胞。

此次訪美團由韓國瑜率領國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥出訪。訪團在26日出席長榮航空「台北直飛華府」的首航儀式後，搭乘該首航班機返台，結束此次行程。

駐美代表俞大㵢致詞。(記者王稚融／攝影)
駐美代表俞大㵢致詞。(記者王稚融／攝影)

立法院長韓國瑜致詞。(記者王稚融／攝影)
立法院長韓國瑜致詞。(記者王稚融／攝影)

立法院長韓國瑜出席馬州僑宴。(記者王稚融／攝影)
立法院長韓國瑜出席馬州僑宴。(記者王稚融／攝影)

立法院長韓國瑜與華府僑領白越珠(右)交換紀念品。(記者王稚融／攝影)
立法院長韓國瑜與華府僑領白越珠(右)交換紀念品。(記者王稚融／攝影)

精華 FAQ

  • 訪團先與白宮及美方國安、國防官員會面，並赴傳統基金會座談，之後在馬里蘭州僑宴與約120位僑界人士交流國會外交、台美關係與國際情勢。

  • 他指出台灣面臨嚴峻外交挑戰，更凸顯國會外交的重要；即使各黨立場不同，面對國際事務與國家利益時，朝野應團結一致、共同拓展台灣外交空間。

  • 訪團由韓國瑜率藍綠白跨黨派立委組成，並攜帶立法院專供紀念酒與僑胞互動；26日出席長榮航空台北直飛華府首航後，搭機返台結束行程。

韓國瑜 馬州 馬里蘭州

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