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喬州5月就業機會破500萬 勞動人口創新高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州勞工廳日前宣布，該州5月就業機會突破500萬個，達到500萬2400個。該州勞動人口也創下歷史新高，達到547萬704人，總就業人數也創下新紀錄，達到528萬3862人。 5月失業率降至3.4%，低於喬州4月修正後的3.5%，比全美失業率低0.9%。

一年前同期，喬州失業率為3.3%。

5月份喬州的勞動力人口增加了9275人，達到547萬704人，創歷史新高，比去年同期增加了6萬3040人。

就業人數增加了1萬2739人，達到創紀錄的528萬3862人，比去年同期增加了5萬6220人。

失業人數減少了3464人，降至18萬6842人，較過去12個月減少了6820人。

5月份，喬州就業人數較上月增加6900人，達到500萬2400人，創歷史新高；年增8600人。喬州就業人數已連續增加了三個月。

當月就業成長最多的產業是住宿和餐飲服務業(5300人)、行政和支援服務業(4200人)、運輸、倉儲和公用事業(2100人)、地方政府(1500人)以及州政府(1200人)。

當月就業人數下降的行業包括：專業及技術服務業(4300人)、其他服務業(1100人)、建築業(1000人)、非耐久財製造業(1000人)以及資訊業(800人)。

過去一年就業成長最多的行業是醫療保健和社會援助業(2萬4800人)、地方政府(4500人)以及住宿和餐飲服務業(3100人)。

聯邦政府部門就業機會減少了1萬1200個；專業及技術服務業減少8700個；建築業就業人數減少4300個；零售業減少3300個；非耐久財製造業減少2900個。

5月首次申請失業救濟人數較上月減少1948人，降至1萬6388人，較去年同期減少2747人。

精華 FAQ

  • 喬州5月就業機會達500萬2400個，勞動人口增至547萬704人，總就業人數也創新高至528萬3862人，顯示勞動市場維持擴張。

  • 當月成長最多的是住宿和餐飲服務業、行政與支援服務業、運輸倉儲及公用事業、地方政府與州政府，反映服務與公共部門帶頭增加職缺。

  • 5月首次申請失業救濟人數降至1萬6388人，較上月少1948人，也比去年同期減少2747人，顯示短期裁員壓力有所緩和。

喬州 喬治亞州

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