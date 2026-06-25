20年來首次 喬州更新州級保護物種名錄

鹽沼麻雀(Saltmarsh sparrows)是喬州自然資源部門正考慮列入州級保護名單的物種之一。(喬州自然資源部門網頁)

喬治亞州 20年來首次更新州級保護物種名錄(state-protected species list)，並徵求公眾意見。

該名錄是自該州於1973年通過「喬州 瀕危野生動物法案」(Georgia Endangered Wildlife Act)和「喬州野生動物保護法案」(Georgia Wildlife Preservation Act)後所編制的。

「保育物種名錄確實能幫助我們縮小範圍，並確定哪些物種最為重要，」喬州自然資源部門野生動物資源司野生動物保護科的計畫經理莫里斯(Trina Morris)說。他指出，這並非意味著不再關注其他物種，而是要明確未來十年保護工作的重點，努力提高其生存機率。

莫里斯表示，這份名單沒有強制性的更新周期，但因喬州正更新其「州野生動物行動計畫」(State Wildlife Action Plan)，所以目前正是最佳時機。

列入州保護物種名單的物種享有更完善的保護措施，但僅限於州屬土地，例如州立公園和喬州交通運輸部管轄的土地，如高速公路。與聯邦瀕危和受威脅物種名單不同，喬州自然資源部門在州一級做出的決定不會改變這些物種在州內私人土地上的保護措施。

莫里斯表示，最近在利用州級保護措施防止物種被列入聯邦保護名單方面取得了成功，例如地鼠龜(gopher tortoise)，該州擁有一些受保護的土地，這些土地不是歸州府所有，就是通過與私人土地所有者達成協議進行管理，旨在造福地鼠龜，讓這類物種能夠受到關鍵保護。

民眾即起可查看這份名單，喬州自然資源部門將在今年稍後公佈最終名單，供公眾評議，之後才會完成相關法規的制定。