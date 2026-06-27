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亞特蘭大中華總會開辦公民入籍班 10週課程協助華人掌握公民考試與申請流程

亞特蘭大訊
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亞特蘭大中華總會成員於社區活動中提供諮詢與服務。(CCFA提供)
亞特蘭大中華總會成員於社區活動中提供諮詢與服務。(CCFA提供)

為協助華人社區順利取得美國公民身分，亞特蘭大中華總會(CCFA)近日宣布開辦「美國公民入籍班」，透過系統化課程與專業輔導，協助有意申請入籍的民眾了解公民考試內容、熟悉面談流程，並完成相關申請文件。

主辦單位表示，不少符合入籍資格的移民朋友，雖然已在美國生活多年，但往往因擔心英文能力不足、不熟悉申請程序，或害怕面對移民官面試而遲遲未提出申請。為此，亞特蘭大中華總會特別推出中文授課的入籍輔導課程，希望幫助更多華人順利跨出成為美國公民的重要一步。

課程採雙語教學方式，內容涵蓋美國公民考試題庫、英文閱讀與口語練習，以及入籍面談技巧等，讓學員即使從零基礎開始，也能循序漸進掌握考試重點。主辦單位指出，學員只需每週投入約兩小時學習時間，經過10週訓練後，即可更有信心面對公民考試及面試。

除考試準備外，課程亦提供N-400入籍申請表格填寫指導，由專業講師逐項說明申請程序與注意事項，協助學員避免因資料填寫錯誤而影響申請進度。

亞特蘭大中華總會長期致力於服務華人社區，透過教育、文化及公益活動，協助新移民融入美國主流社會。此次開設公民入籍班，期望能讓更多華人了解自身權益，積極參與公民社會，為社區發展注入更多力量。

有意報名或了解課程詳情者，可致電亞特蘭大中華總會查詢：678-272-1133。

精華 FAQ

  • 主要是協助符合入籍資格的華人，克服英文不足、程序不熟與面試壓力，透過系統化教學了解公民考試與申請流程，提升成功入籍的機會。

  • 課程採雙語教學，涵蓋美國公民考試題庫、英文閱讀與口語練習、入籍面談技巧，並以循序漸進方式幫助零基礎學員建立應考信心。

  • 除考試準備外，課程也提供N-400入籍申請表填寫指導，由講師說明程序與注意事項，協助學員避免資料錯誤而延誤申請進度。

亞特蘭大 華人 移民

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