亞特蘭大中華總會開辦公民入籍班 10週課程協助華人掌握公民考試與申請流程

亞特蘭大中華總會成員於社區活動中提供諮詢與服務。(CCFA提供)

為協助華人 社區順利取得美國公民身分，亞特蘭大 中華總會(CCFA)近日宣布開辦「美國公民入籍班」，透過系統化課程與專業輔導，協助有意申請入籍的民眾了解公民考試內容、熟悉面談流程，並完成相關申請文件。

主辦單位表示，不少符合入籍資格的移民 朋友，雖然已在美國生活多年，但往往因擔心英文能力不足、不熟悉申請程序，或害怕面對移民官面試而遲遲未提出申請。為此，亞特蘭大中華總會特別推出中文授課的入籍輔導課程，希望幫助更多華人順利跨出成為美國公民的重要一步。

課程採雙語教學方式，內容涵蓋美國公民考試題庫、英文閱讀與口語練習，以及入籍面談技巧等，讓學員即使從零基礎開始，也能循序漸進掌握考試重點。主辦單位指出，學員只需每週投入約兩小時學習時間，經過10週訓練後，即可更有信心面對公民考試及面試。

除考試準備外，課程亦提供N-400入籍申請表格填寫指導，由專業講師逐項說明申請程序與注意事項，協助學員避免因資料填寫錯誤而影響申請進度。

亞特蘭大中華總會長期致力於服務華人社區，透過教育、文化及公益活動，協助新移民融入美國主流社會。此次開設公民入籍班，期望能讓更多華人了解自身權益，積極參與公民社會，為社區發展注入更多力量。

有意報名或了解課程詳情者，可致電亞特蘭大中華總會查詢：678-272-1133。