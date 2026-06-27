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亞城華人獅子會慈善晚會展現We Serve公益力量

亞特蘭大訊
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獲得獅子會獎學金與特別獎學金的年輕世代。(華獅會提供)
獲得獅子會獎學金與特別獎學金的年輕世代。(華獅會提供)

亞特蘭大華人國際獅子會日前在Duluth富麗華大飯店舉辦慈善募款晚會，吸引近200名社區人士、僑界領袖及社團代表參加。晚會中，現任獅子會第十八區第一副總監Lee Tam獲表揚，並宣布將於明年接任第十八區總監，成為亞特蘭大華人國際獅子會首名出任該職位的華裔會員，成為全場矚目焦點。

晚會於晚間6時30分開始，由獅子會傑出會員廖潔(J.J. Liew)與李晉江醫師(Dr. Michael Li)共同主持。會長費莊生(John Fitzpatrick)首先致歡迎詞，並以獅子會的精神標語「We Serve(我們服務)」勉勵會員持續奉獻社區。他表示，亞特蘭大華人國際獅子會多年來積極舉辦健康講座、眼科義診及各項公益活動，希望透過實際行動服務社區，幫助更多有需要的人。

隨後舉行獅子會傳統燭光儀式，象徵「燃燒自己、照亮別人」的服務精神。費莊生簡要說明儀式意義後，會員們手持點燃的蠟燭，依序走向各桌點亮燭光，溫暖的燈火映照全場，也象徵愛心與希望持續傳遞。

晚會貴賓包括獅子會喬治亞州總監Angela Williams博士、台北經濟文化辦事處處長林主恩及州農保險公司代表Dariya Baskerville等，均肯定獅子會長期服務亞特蘭大社區的貢獻。中華文化學校校長林香蘭、喬州燈塔基金會代表Nanon Morrison及亞特蘭大重陽會理事長鍾斌，也分享多年來接受獅子會支持的經驗，感謝其對社區的付出。

此外，Sophia Wang榮獲Leo Club President Award、Lions Club International New Voice Award及Lions Club International LEO of the Year等多項殊榮；Kimi Holmes獲頒第十八區LEO of the Year；Ivan Liang及Kelly Chang則分別獲得獅子會獎學金與特別獎學金，展現青年世代在領導與服務上的優秀表現。

晚會並安排摸彩、歌唱及募款點唱活動，氣氛熱烈。最後，全場齊唱《We Are the World》與《明天會更好》，為這場充滿愛與公益精神的晚會畫下句點。

晚會最後高唱明天會更好。(華獅會提供)
晚會最後高唱明天會更好。(華獅會提供)

亞特蘭大華人國際獅子會主要成員。(華獅會提供)
亞特蘭大華人國際獅子會主要成員。(華獅會提供)

獅子會總監頒獎給幼獅 Sophia Wang。(華獅會提供)
獅子會總監頒獎給幼獅 Sophia Wang。(華獅會提供)

精華 FAQ

  • 晚會主要是為慈善募款與凝聚社區力量，同時宣揚獅子會We Serve精神，支持健康講座、義診及各項公益服務，幫助有需要的居民。

  • Lee Tam獲表揚為第十八區第一副總監，並正式宣布將於明年接任第十八區總監，成為亞特蘭大華人國際獅子會首位出任此職的華裔會員。

  • Sophia Wang獲多項LEO與領導獎項，Kimi Holmes獲第十八區LEO of the Year，Ivan Liang與Kelly Chang則分獲獎學金，展現青年服務表現。

華裔 亞特蘭大 華人

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