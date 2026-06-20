喬州QCells太陽能電板 朝美國製造發展

QCells位於喬州Catersville的新工廠已開始生產構成太陽能板的太陽能電池。(QCells網站)

太陽能製造商QCells已開始在其位於喬治亞州卡特斯維爾(Cartersville)的新工廠生產太陽能電板的關鍵組件，這是太陽能生產向美國轉移的一個重要里程碑。

自2019年以來，QCells一直在喬州 道爾頓(Dalton)組裝太陽能組件。但在此之前，構成這些組件的矽錠、矽片和電池均在海外生產。

在海外生產這些組件可能會引發海關、關稅和其他供應鏈 問題。去年此類延誤，倒字QCells不得不放慢生產速度並實施員工休假。

QCells行業事務副總裁Scott Moskowitz表示，在當地生產電池應可避免上述問題。他說，「這對QCells和美國太陽能產業來說都是一個意義非凡的里程碑，且美國本土製造的太陽能電池產能可翻倍。」

太陽能、電池和電動車產業都在努力將更多生產轉移到美國，既是為了解決供應鏈問題，也是為了充分利用有利於美國國內生產的稅收抵免政策，而喬州一直是這項轉型過程中的領頭羊。

QCells計畫今年稍後全面提升新工廠的產能。該工廠是美國第一個所有太陽能組件主要零件都在同屋簷下生產的工廠。據該公司稱，一旦兩個座位於喬州的QCells工廠全部投入滿載運轉，預計每天將可生產4萬7000塊太陽能電板，足以供超過100萬戶家庭使用一年。