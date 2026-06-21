億萬富翁傑克遜 獲共和黨提名參選喬州長

億萬富翁傑克遜(見圖)擊敗副州長瓊斯，將與民主黨候選人、前亞特蘭大市長巴頓斯角逐州長之位。(傑克遜競選臉書)

億萬富翁、同時也是醫療保健業執行長的傑克遜(Rick Jackson)於16日喬治亞州共和黨 初選決選(runoff)中，以約6個百分點的優勢，擊敗了獲得川普總統、喬州 州長坎普背書的副州長瓊斯(Burt Jones)，傑克遜將與民主黨 候選人、前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)在11月大選角逐州長之位。

瓊斯在競選期間不僅獲得了川普的背書，並在投票前的最後幾天獲得了州長坎普(Brian Kemp)的支持。他為競選投入了數千萬元，而傑克森的競選支出則超過1億元。

現年71歲的傑克森是一位企業主，他透過一家提供合約制醫療保健人員的公司累積了巨額財富，並用這筆錢在電視和網路平台上投放了大量廣告。

為迎合川普的鐵桿支持者，他承諾將「驅逐或遣返」喬州非法移民，也表示當選後會實施一系列減稅措施。

47歲的瓊斯出身富裕家庭，他提議取消喬州的州所得稅。他也大肆宣揚自己曾擔任喬治亞大學(UGA)橄欖球隊員的經驗。在擔任副州長期間，瓊斯曾提議取消傑克遜的公司獲得納稅人資助合約的資格，但最終沒有通過。

川普在初選雖沒幫傑克遜背書，但17日清晨在社群媒體發文恭賀，寫道：「恭喜傑克遜非常成功地打造川普形象贏得勝利。」

另外，聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)擊敗了大學橄欖球教練杜利(Derek Dooley)，贏得喬州共和黨參議員候選人提名，將在此關鍵搖擺州與民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)展開大選對決。