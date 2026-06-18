撲滅喬州南部野火 今年已花3500萬 相當年度預算一半

喬治亞州林業委員會(Georgia Forestry Commission)表示，撲滅喬州南部火災的費用超過了該部門年度預算的一半。(喬州林業委員會臉書)

在乾旱和火災頻繁的背景下，喬治亞州 林業委員會(Georgia Forestry Commission)主任薩博(Johnny Sabo)表示，撲滅喬州 南部火災的費用超過了該部門年度預算的一半。

「撲滅這兩場火災加起來大約需要3500萬元，」薩博在談到撲滅該州南部松林路(Pineland Road)和82號公路沿線火災的費用時說道。「而我們的年度預算是5200萬元。」

薩博表示，喬州今年的火災季節比往年更加活躍，火災數量增加了88%。乾燥的氣候條件加劇了火災的危險性。

薩博提供的數據顯示，往年平均火災面積為5.6畝。然今年火災規模之大，甚至連亞特蘭大 都會區的居民都能看到濃煙。他說，本財年的平均火災面積為18.8畝，但有幾起火災的面積遠遠超過這個數字。

與過去五年的火災數據相比，平均火災面積增加了595%。本財年喬州林業委員會撲滅了4910起野火，遭焚面積超過9萬2400畝。

薩博表示，從2026年元旦起，喬州已燒毀面積近8萬3800畝，占年度總面積的62%。其中4月中旬從82號公路和松林路蔓延開來的火災是該州歷史上最嚴重的火災之一，由於風勢強勁，加上燃料乾燥易燃，火勢向多個方向蔓延。

薩博稱，喬州今年第一場遭焚面積超過千畝的火災發生在4月份，起火點位於佛羅里達州，並蔓延至喬州。

儘管滅火工作最終取得了成功，但社區仍然遭受了嚴重損失。薩博表示，光是82號公路火災中就有110棟房屋被摧毀。即便如此，他表示消防人員還是成功保住了350棟房屋。

根據指出，喬州因野火造成的經濟損失高達590億元，佔全美野火2500億元損失的近四分之一。

除了對工業的影響外，還有100多戶房屋被摧毀。薩博談到火災災後重建專案撥款時說，「我們收到了大約5800份申請。」