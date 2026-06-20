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不懂商業保險 一場小意外可能讓企業陷入危機

作者：楊玫保險事務所
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工作場所張貼安全警告圖與危險標示，有助企業在風險管理上展現已盡部分警示義務（Du...
工作場所張貼安全警告圖與危險標示，有助企業在風險管理上展現已盡部分警示義務（Duty to Warn）。警示標誌雖無法完全免除業主法律責任，但能作為企業重視安全管理與預防事故的重要措施之一。(AI示意圖)

許多創業者在經營公司時，最擔心的莫過於突如其來的意外與損失。然而，不少企業主雖然購買了商業保險，卻未真正了解保單內容，等到事故發生時才發現保障不足，甚至可能因一場意外而承受龐大財務損失。

楊玫保險事務所(Amy Insurance Group)提醒，中小企業若希望穩定經營、安心發展，了解並購買合適的商業保險至關重要。買對保險，不只是保護公司資產，更是保障客戶、員工與企業未來的重要基礎。

商業綜合保險（Business Owner Policy，簡稱 BOP）是專為中小型企業設計的保險方案，通常將財產保險與責任保險整合於同一張保單中，提供較完整保障。

其中，財產保險可涵蓋商業建築、裝潢、設備、桌椅、存貨及廣告招牌等。若餐館招牌因暴風雨受損，企業便可能依保單內容申請理賠。

保單中常見的理賠方式包括「重建造價（RC）」與「實際現金價值（ACV）」。前者依照重建成本理賠，不扣折舊；後者則扣除折舊後計算。雖然 ACV 保費較低，但理賠金額也可能差距很大。

此外，「共同承擔條款（Coinsurance Clause）」也是許多企業主容易忽略的重要內容。若商業建築保額未達房屋價值的80%至100%，理賠時可能只能獲得部分賠償。例如，一間重建價值30萬美元的店面，只投保20萬美元，若發生3萬美元損失，保險公司可能只賠2萬美元，而非全額理賠。

責任保險同樣重要。一般責任險（General Liability）可保障因企業疏忽導致他人受傷或財物損失的情況，例如客人在餐廳滑倒受傷；產品責任險（Product Liability）則可協助處理食物中毒等相關法律責任與賠償。

另外，生意中斷保險也相當關鍵。若因颶風、停電或火災導致店面無法營業，保險公司可能依保單補償部分收入損失與固定支出，對餐飲與零售業尤其重要。

楊玫保險事務所提醒，購買商業保險時，不應只比較保費高低，更重要的是了解真正保障範圍。當事故發生時，保險能否真正發揮作用，才是購買保險的核心價值。事務所也將持續分享實用保險知識，協助民眾與企業主建立更完整的風險管理觀念。

聯絡資訊

📞 電話：770-986-6998

🏢 地址：10710 Medlock Bridge Road, Suite 225, Johns Creek, GA 30097

🌐 網址：https://www.amyins.com

🕘 服務時間：週一至週五 上午9:00 至 下午6:00

精華 FAQ

  • 因為不少人只看保費，卻沒有弄懂保單條款、承保範圍與理賠限制，例如共同承擔條款、ACV與RC差異，導致真正出事時發現保障不足。

  • BOP把財產與責任保險整合在同一張保單，通常可保障建築、裝潢、設備、存貨、招牌損失，並涵蓋顧客受傷或財物損害等責任風險。

  • 若颶風、火災或停電讓店面無法營業，生意中斷保險可補償部分收入損失與固定支出，協助企業維持現金流，降低停業期間的財務壓力。

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