數據中心引反彈 谷歌捐百萬保護喬州濕地

越來越多民眾反對數據中心之際，谷歌 宣布斥資100萬元，用於保戶其位於喬治亞州 南部一處數據中心附近流域。這筆捐款也是谷歌承諾投入1700萬元支持全美七個水道和基礎設施改善計畫的一部分。

非營利組織「野鴨保護協會」(Ducks Unlimited)將利用Google的捐款，修復弗林特河野生動物管理區(Flint River Wildlife Management Area)內35畝的濕地。

谷歌全球基礎設施和永續發展負責人湯森德(Ben Townsend)表示，「全美數據中心用水量不到美國人澆灌草坪用水量的1%。但這並不意味著人們對水資源的擔憂可以忽視。」

近期，加州蒙特雷帕克市(Monterey Park)的選民以壓倒性多數投票禁止建造數據中心，使其成為全美首個透過公投禁止數據中心建設的城市。

數據中心需要大量電力來運作其電腦伺服器，因此，喬州 公共服務委員會(PSC，州監管機構)去年12月投票批准壟斷性公用事業公司喬州電力公司，新增近10吉瓦(gigawatts)的發電量，主要用於數據中心。

此舉引發人們的擔憂電力用戶是否需要承擔更高的成本，喬州電力公司則承諾不會將此類成本轉嫁給普通用戶。

批評者則反駁，這些承諾只是短期的，長期成本最終仍可能由一般用電者承擔。

數據中心也已成為喬州兩黨政客熱議的話題。

共和黨州長初選決選候選人億萬富翁傑克遜(Rick Jackson)傑克遜指責另一候選人、副州長瓊斯從數據中心牟取私利，瓊斯雖否認指控但他確實在2018年投票支持為數據中心提供稅收抵免。