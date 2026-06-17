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數據中心引反彈 谷歌捐百萬保護喬州濕地

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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越來越多民眾反對數據中心之際，谷歌宣布斥資100萬元，用於保戶其位於喬治亞州南部一處數據中心附近流域。這筆捐款也是谷歌承諾投入1700萬元支持全美七個水道和基礎設施改善計畫的一部分。

非營利組織「野鴨保護協會」(Ducks Unlimited)將利用Google的捐款，修復弗林特河野生動物管理區(Flint River Wildlife Management Area)內35畝的濕地。

谷歌全球基礎設施和永續發展負責人湯森德(Ben Townsend)表示，「全美數據中心用水量不到美國人澆灌草坪用水量的1%。但這並不意味著人們對水資源的擔憂可以忽視。」

近期，加州蒙特雷帕克市(Monterey Park)的選民以壓倒性多數投票禁止建造數據中心，使其成為全美首個透過公投禁止數據中心建設的城市。

數據中心需要大量電力來運作其電腦伺服器，因此，喬州公共服務委員會(PSC，州監管機構)去年12月投票批准壟斷性公用事業公司喬州電力公司，新增近10吉瓦(gigawatts)的發電量，主要用於數據中心。

此舉引發人們的擔憂電力用戶是否需要承擔更高的成本，喬州電力公司則承諾不會將此類成本轉嫁給普通用戶。

批評者則反駁，這些承諾只是短期的，長期成本最終仍可能由一般用電者承擔。

數據中心也已成為喬州兩黨政客熱議的話題。

共和黨州長初選決選候選人億萬富翁傑克遜(Rick Jackson)傑克遜指責另一候選人、副州長瓊斯從數據中心牟取私利，瓊斯雖否認指控但他確實在2018年投票支持為數據中心提供稅收抵免。

精華 FAQ

  • 谷歌捐出100萬元，交由非營利組織野鴨保護協會使用，重點是修復喬治亞州弗林特河野生動物管理區內35畝濕地，以改善附近流域環境。

  • 因數據中心需大量電力，喬州公共服務委員會已批准喬州電力公司新增近10吉瓦發電量供應需求，外界擔心相關建設成本日後會轉嫁給一般用電戶。

  • 加州蒙特雷帕克市選民已公投禁止數據中心，成為全美首例；喬州則有共和黨初選候選人互相攻防，數據中心也成為州內熱門政治議題。

谷歌 喬州 喬治亞州

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