免費搭乘 亞特蘭大首輛自駕公車上路

亞特蘭大首個自動駕駛公共交通接駁巴士路線圖。(atlspoke.com)

亞特蘭大 首個自動駕駛公共交通接駁巴士投入營運，為乘客提供往返於West End MARTA地鐵站 、環城步道(Beltline)西南步道以及Lee + White地區間的免費乘車服務。

根據亞特蘭大環城步道公司(Atlanta Beltline, Inc.)介紹，這項名為「ATL Spoke」的試行計畫將運行12個月，旨在測試自駕車 如何幫助填補城市公共交通網絡的空白。

該服務於每天中午12時至晚上10時運營，每12至15分鐘一班。乘客可免費乘坐，並開放給公眾使用。

這條路線首個階段將停靠包括West End MARTA地鐵站、Joseph E. Lowery Boulevard和Beecher Street的交會處，以及Lee + White區域兩端各一點。第二階段將在秋季學期開通前將服務範圍向北延伸至Atlanta University Center。

該巴士車隊由四輛Karsan e-JEST自動駕駛車輛組成，這是該車型首次在美國用於公共交通。每輛車最多可搭載12名乘客，並符合美國殘障法案(ADA)的無障礙標準。

這條約兩哩長的路線將行駛在公共街道上，由喬州交通效率管理局(Georgia Transportation Efficiency Authority)提供的175萬元撥款資助。自動駕駛出行系統供應商Beep則負責營運此服務。

進一步路線圖和時刻表，可查看：atlspoke.com。