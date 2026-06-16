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免費搭乘 亞特蘭大首輛自駕公車上路

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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亞特蘭大首個自動駕駛公共交通接駁巴士路線圖。(atlspoke.com)
亞特蘭大首個自動駕駛公共交通接駁巴士路線圖。(atlspoke.com)

亞特蘭大首個自動駕駛公共交通接駁巴士投入營運，為乘客提供往返於West End MARTA地鐵站、環城步道(Beltline)西南步道以及Lee + White地區間的免費乘車服務。

根據亞特蘭大環城步道公司(Atlanta Beltline, Inc.)介紹，這項名為「ATL Spoke」的試行計畫將運行12個月，旨在測試自駕車如何幫助填補城市公共交通網絡的空白。

該服務於每天中午12時至晚上10時運營，每12至15分鐘一班。乘客可免費乘坐，並開放給公眾使用。

這條路線首個階段將停靠包括West End MARTA地鐵站、Joseph E. Lowery Boulevard和Beecher Street的交會處，以及Lee + White區域兩端各一點。第二階段將在秋季學期開通前將服務範圍向北延伸至Atlanta University Center。

該巴士車隊由四輛Karsan e-JEST自動駕駛車輛組成，這是該車型首次在美國用於公共交通。每輛車最多可搭載12名乘客，並符合美國殘障法案(ADA)的無障礙標準。

這條約兩哩長的路線將行駛在公共街道上，由喬州交通效率管理局(Georgia Transportation Efficiency Authority)提供的175萬元撥款資助。自動駕駛出行系統供應商Beep則負責營運此服務。

進一步路線圖和時刻表，可查看：atlspoke.com。

精華 FAQ

  • 服務往返West End MARTA地鐵站、Beltline西南步道與Lee + White地區，並預計第二階段北延至Atlanta University Center，擴大連接範圍。

  • 計畫為期12個月，每天中午12時至晚上10時營運，約每12至15分鐘一班，乘客可免費搭乘，並對所有公眾開放使用。

  • 車隊共有四輛Karsan e-JEST，為該車型首次在美國投入公共交通使用；路線約兩哩，獲175萬元撥款支持，並由Beep負責營運。

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