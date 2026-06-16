FAPA喬州分會 6/20邀胡振東講美台軍事

台灣人公共事務會喬治亞分會將於6月20日(周六)下午2時至4時，邀請胡振東(Tony Hu)以「美台軍事關係與台灣防衛(U.S.-Taiwan Military Relations & the Defense of Taiwan)」為題發表專題演講。(主辦單位提供)

台灣人公共事務會(FAPA)喬治亞分會將於6月20日(周六)下午2時至4時，在亞特蘭大 台灣長老教會舉辦募款巡迴演講，特別邀請美國軍事戰略與國防政策專家胡振東(Tony Hu)蒞臨亞特蘭大，以「美台軍事關係與台灣防衛(U.S.-Taiwan Military Relations & the Defense of Taiwan)」為題發表專題演講，歡迎踴躍參加。

胡振東將從美國國家安全及軍事戰略的角度，分析當前美台關係發展、美國對台安全政策，以及台灣在區域安全架構中的重要角色，並分享他對未來局勢的觀察與看法。

胡振東曾於美國空軍服役多年，並曾任職於美國國防部 及美國在台協會(AIT)，長期參與美台安全合作相關事務，對美台軍事交流及印太戰略具有深入研究與實務經驗。

FAPA喬治亞分會表示，台灣的安全與美台關係不僅影響台灣未來發展，也與美國在印太地區的戰略布局息息相關。透過此次演講，希望讓更多民眾了解當前國際局勢，以及海外台美人在促進美台關係與支持台灣方面所能發揮的重要角色。

活動地點：亞特蘭大台灣長老教會(3700 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096)舉行，現場備有茶點與來賓分享。

報名網址：https://forms.gle/R4XUwbc7gWHz9TeS9。捐款資訊：https://fapa.org/donations/ga/。