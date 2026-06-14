學者：通膨不僅衝擊藍州 部分紅州通膨更高

油價節節上漲，也導致物價跟著增長。(特派員黃惠玲／攝影)

在2024年和2025年緩慢降溫後，通貨膨脹再次攀升，全美4月通膨率年增3.8%，創三年來新高。美聯社的分析顯示，通膨不僅衝擊民主黨 州，也衝擊共和黨 州。

美國人口普查局(Census Bureau)畫分的全美九個區域通膨率都很高，主要原因是中東衝突導致油價上漲，同時也推高了機票 價格。油價上漲也推高了運輸成本，進而推高了食品雜貨價格。服裝價格也大幅上漲，這可能反映了川普總統關稅政策的滯後影響。

「這並非民主黨執政州的問題，」Inflation Insights首席經濟學家謝里夫(Omair Sharif)表示，「每個州的油價都在上漲。」

簡而言之，即使將民主黨執政州排除在外，結果幾乎沒有差別，因為許多共和黨執政州的通膨率也更高。例如，太平洋地區主要由所謂的民主黨執政州組成，包括加州、華盛頓州、俄勒岡州、夏威夷州和阿拉斯加州，該地區4月的年通膨率為3.5%，低於3.8%的全美平均。

而東南部中部地區由所謂「紅州」(共和黨執政的州)組成，該地區4月的年通膨率為4.5%，高於全美平均。該地區包括密西西比州、阿拉巴馬州、肯塔基州和田納西州。

一些「紅州」的通膨率低於全美平均。西南部中部地區由德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州和路易斯安納州組成，該地區4月的消費者價格較去年同期上漲了3.2%。但在疫情爆發前，該地區的年通膨率接近1%，因此即使在疫情爆發前，該地區的通膨情況也更加惡化。

根據AAA的數據，4月德州的平均油價為每加侖3.72元，而加州的平均汽油價格為每加侖5.98元。

但通膨衡量的是物價上漲幅度，而不是物價水準。且自伊朗戰爭以來，德州的汽油價格和加州一樣都出現了上漲。事實上，與一年前相比，德州的油價上漲了近36%，加州的油價上漲了26%。