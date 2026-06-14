我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

學者：通膨不僅衝擊藍州 部分紅州通膨更高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
油價節節上漲，也導致物價跟著增長。(特派員黃惠玲／攝影)
油價節節上漲，也導致物價跟著增長。(特派員黃惠玲／攝影)

在2024年和2025年緩慢降溫後，通貨膨脹再次攀升，全美4月通膨率年增3.8%，創三年來新高。美聯社的分析顯示，通膨不僅衝擊民主黨州，也衝擊共和黨州。

美國人口普查局(Census Bureau)畫分的全美九個區域通膨率都很高，主要原因是中東衝突導致油價上漲，同時也推高了機票價格。油價上漲也推高了運輸成本，進而推高了食品雜貨價格。服裝價格也大幅上漲，這可能反映了川普總統關稅政策的滯後影響。

「這並非民主黨執政州的問題，」Inflation Insights首席經濟學家謝里夫(Omair Sharif)表示，「每個州的油價都在上漲。」

簡而言之，即使將民主黨執政州排除在外，結果幾乎沒有差別，因為許多共和黨執政州的通膨率也更高。例如，太平洋地區主要由所謂的民主黨執政州組成，包括加州、華盛頓州、俄勒岡州、夏威夷州和阿拉斯加州，該地區4月的年通膨率為3.5%，低於3.8%的全美平均。

而東南部中部地區由所謂「紅州」(共和黨執政的州)組成，該地區4月的年通膨率為4.5%，高於全美平均。該地區包括密西西比州、阿拉巴馬州、肯塔基州和田納西州。

一些「紅州」的通膨率低於全美平均。西南部中部地區由德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州和路易斯安納州組成，該地區4月的消費者價格較去年同期上漲了3.2%。但在疫情爆發前，該地區的年通膨率接近1%，因此即使在疫情爆發前，該地區的通膨情況也更加惡化。

根據AAA的數據，4月德州的平均油價為每加侖3.72元，而加州的平均汽油價格為每加侖5.98元。

但通膨衡量的是物價上漲幅度，而不是物價水準。且自伊朗戰爭以來，德州的汽油價格和加州一樣都出現了上漲。事實上，與一年前相比，德州的油價上漲了近36%，加州的油價上漲了26%。

精華 FAQ

  • 報導指出，通膨並非只衝擊民主黨執政的藍州，許多共和黨執政的紅州同樣受到明顯影響，甚至有些地區的年通膨率還高於全美平均。

  • 主要原因包括中東衝突推升油價，進而帶動機票、運輸與食品雜貨成本上漲；此外，服裝價格大漲也可能反映川普關稅政策的延遲影響。

  • 太平洋地區以藍州為主，4月通膨率為3.5%，低於全美3.8%；東南部中部多為紅州，通膨率達4.5%，明顯高於全美平均。

民主黨 共和黨 機票

上一則

擠下Mia 新州最受歡迎的女嬰名是Emma

下一則

麻州1高中爆多人罹乳癌 衛生廳介入調查

延伸閱讀

5月CPI大漲4.2% 3年新高 川普：我愛通膨 戰後會降

5月CPI大漲4.2% 3年新高 川普：我愛通膨 戰後會降
分析師：美伊戰爭若「維持現狀」 恐逼Fed今年升息

分析師：美伊戰爭若「維持現狀」 恐逼Fed今年升息
川普稱「我喜歡通膨」 強調伊朗戰爭結束物價將回落

川普稱「我喜歡通膨」 強調伊朗戰爭結束物價將回落
伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試

伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試

熱門新聞

大北富爾頓商會發文對成員瑪莎·霍拉迪(Martha Holladay)之死表達哀悼。(大北富爾頓商會ig)

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

2026-06-10 09:54
古德兩年前在麻州德德漢姆高等法院(Dedham Superior Court)就里德(Karen Read)涉嫌謀殺案出庭作證。（美聯社）

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

2026-06-08 09:09
死者的母親妮可．卡馬克敦促社區成員，抵制那些他們認為對黑人顧客抱持懷疑態度的亞裔商店。圖為卡馬克得知周智基無罪後落淚。(美聯社)

遭華裔店主槍殺少年案發影片曝光 非裔家屬控：誰想進商店被監視

2026-06-08 20:33

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」