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近日降雨雖頻繁 喬州乾旱仍未緩解

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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近期頻繁的降雨或許讓亞特蘭大地區的草坪看起來更翠綠，但該地區的乾旱離結束還有好一段距離。

但至少從一項指標來看—除了草坪之外—情況正在好轉。美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)的每周更新數據顯示，喬治亞州大部分地區的乾旱有所緩解。

但亞特蘭大都會區商會(Metro Atlanta Chamber)水資源策略主管齊奇(Katherine Zitsch)表示，該工具主要針對農業。她擔心的則是亞城都會區的供水問題。這意味著要關注像拉尼爾湖(Lake Lanier)這樣的水庫，它是該地區最大的水源。雖然水位比一個月前有所上升，但仍偏低。她說，其他一些較小的水庫的情況更糟。

隨著一年中最熱的季節即將到來，拉尼爾湖目前的水位比滿水位低了超過四呎半。

「通常這個時候湖泊水位就開始下降了，」齊奇說。「所以我們非常關注湖泊水位和供水水庫的水位。降雨確實有所幫助，但從供水角度來看，我們距離能擺脫乾旱還有很長的一段路要走。」

齊奇已經在考慮，今年冬天亞特蘭大都會區的供水水庫能否重新蓄滿，或者居民是否會像去年冬天一樣再次經歷異常乾旱。她說，如果乾旱，供水可能會面臨巨大壓力。

這就是為什麼齊奇現在就開始呼籲節約用水。例如，不要每天都給草坪澆水。

美國國家氣象局(National Weather Service)亞特蘭大辦公室的氣象學家盧斯克(Dylan Lusk)近期在一次簡報會上也從長遠角度看待這個問題。他說，「乾旱是一個長期問題，我們很容易再次陷入乾旱，並立即抹殺我們剛剛取得的所有成果。」

他表示，換句話說，這場乾旱持續了近一年，而擺脫乾旱需要的絕不僅是一兩周的降雨。

精華 FAQ

  • 沒有。雖然降雨讓部分地區和農業指標改善，但供水水庫仍未恢復到安全水位，乾旱問題對亞特蘭大都會區來說仍未結束。

  • 她最擔心的是供水乾旱，而非草坪或農業狀況，因為這會直接影響拉尼爾湖等水庫。若降雨不足，居民供水可能再度承受巨大壓力。

  • 因為乾旱是長期問題，短期降雨可能迅速被消耗，稍有反覆就會抹去先前成果。若今年冬天水庫無法補滿，供水風險仍會升高。

亞特蘭大 喬州 喬治亞州

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