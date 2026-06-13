法寶寺舉辦藥師法會 夏季禪修班7月中旬開課

掃描海報QR Code可獲禪修班報名詳情。(法寶寺提供)

為祈願世界和平、國泰民安，並讓大眾在忙碌生活中獲得身心安頓，中台禪寺美國亞特蘭大 分院──法寶寺(Dharma Jewel Monastery)將於6月14日及7月19日(均為星期日)上午9時30分至中午12時30分，舉辦「夏安居報恩暨和平祈福藥師法會」，誠摯邀請社區民眾闔家蒞臨參與。

法寶寺表示，《藥師琉璃光如來本願功德經》記載藥師佛發下十二大願，誓願救度眾生、消災延壽、離苦得樂。此次法會將恭誦《藥師琉璃光如來本願功德經》，並帶領大眾齊聲稱念「摩訶般若波羅蜜多」，同時舉行供燈、供僧、消災、超薦等法事，將殊勝功德回向世界和平、社會安定，以及一切有情眾生離苦得樂。

主辦單位指出，法會特別安排中英文雙語開示，並提供中英文對照經本，方便不同族裔人士共同參與佛法修學。法會後備有素齋結緣，歡迎信眾及社區朋友踴躍參加。

除了祈福法會之外，法寶寺也將於7月14日(每周二)和17日(每周五)起，分別推出英文初級禪修班和中文初級禪修班，晚間7時至9時上課，以「點亮心光，與世界分享溫暖與光明」為主題，透過淺顯易懂的課程，引導學員學習正確的禪修方法，培養專注力與覺察力，在日常生活中獲得內心平靜與智慧。

法寶寺表示，現代人生活節奏快速，工作與家庭壓力繁重，許多人面臨焦慮、失眠及情緒困擾。禪修不僅有助於安定身心，更能提升專注力與情緒管理能力。初級禪修班特別適合沒有任何佛學或禪修基礎的民眾參加，讓學員循序漸進體驗禪修帶來的益處。

法寶寺長期致力於弘揚佛法、推廣禪修教育及社區服務，希望透過法會與禪修課程，幫助更多人找到內心的平靜與光明。地址：2550 Henderson Mill Rd. NE, Atlanta, GA 30345，電話：(770) 939-5008，官網：https://dharmajewel.us/。