南卡再傳裁員潮 7家公司工廠裁減逾2000人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南卡自2026年初以來持續出現裁員潮，已有數千人收到解僱通知。

南卡自2026年初以來持續出現裁員潮，已有數千人收到解僱通知。 重點二： 近期又有七家公司通報裁員，合計超過2100名工人將失去工作。

近期又有七家公司通報裁員，合計超過2100名工人將失去工作。 重點三：Electrolux裁減1255人最多，萊辛頓啤酒廠也因關閉裁撤451人。

根據南卡 羅來納州" rel="154670">南卡羅來納州 就業和勞動力部門(SC Department of Employment and Workforce)的一份報告，自2026年初以來，已有數千名南卡工人因公司裁員和倒閉而接到解僱通知。數百人已被迫另謀出路。而根據近期《州報》(The State)報導，近期又有7家公司通知超過2100名工人將不得不另尋工作。其中包括：

在萊辛頓(Lexington)運營工廠的Republic National Brewing Company, LLC由於工廠關閉，4月23日通知裁撤451名工人。裁員將於6月7日開始，持續至7月5日。

在斯帕坦堡(Spartanburg)設有配送服務中心的Univar Solution USA, LLC，將於6月28日前裁員99人。

同樣位於斯帕坦堡的Thyssenkrupp Supply Chain Services, Inc，將於7月5日前裁員110人。

Hengst Filtration將於7月6日至9月30日裁員77人。位於克肖(Kershaw)的工廠已於5月6日通知員工。

Swiss Krono, LLC在巴恩韋爾(Barnwell)設有工廠，已於5月12日通知99名員工將被解僱。裁員將於7月11日至8月10日期間進行。

Electrolux Consumer Products, Inc在安德森(Anderson)設有工廠，將於7月18日至12月18日裁員1255人。受影響的員工已於5月15日收到通知。

KPR US LLC在克肖設有工廠，由於將於8月7日開始的臨時關閉，將影響16名員工。員工已於6月1日收到通知。