亞城大勇士隊台灣日 Uni Girls亮麗現身
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由喬治亞州甘斯維爾台灣商會主辦、喬治亞青商會協辦之第二屆亞特蘭大勇士隊棒球台灣日，日前在Truist Park球場登場，台灣統一獅棒球啦啦隊Uni Girls受邀參與，與全場3萬8300人同樂。
活動由甘斯維爾台灣商會會長劉紹鵬主持，喬州參議員Kay Kirkpatrick、RaShaun Kemp、Randal Mangham、Chuck Hufstetler、喬州眾議員Debra Bazemore、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷、僑教中心主任閻樹榮等200多僑團、僑社人士身穿Taiwan Day球衣共襄盛舉。
來自台灣職棒統一獅啦啦隊UniGirls的八位青春美少女，包括隊長Maggie、副隊長Joy、瑟七、侯芳、賴賴、芮絲、一七與日籍Nozomi登場表演精彩嗆斯曲舞蹈，同時現場帶領大家統一尚勇與今年最新三振舞舞步，並邀請勇士隊啦啦隊一齊上台，熱力四射；緊接著續邀林主恩與劉紹鵬一同上台共舞，氣氛熱烈。
勇士隊播音員介紹了林主恩，並邀請林高喊「Play Ball」宣布比賽開始。
為打造與會來賓美好體驗，主辦單位今年特以Hank Aaron Terrace VIP包廂獨立空間，致贈每位VIP專人設計「台灣日」限定版T恤與印製統一獅啦啦隊台灣日紀念毛巾各一份，來賓並品嚐美食及無限暢飲、並與統一獅棒球啦啦隊互動，享受球賽歡樂臨場感。
主辦單位感謝駐處特於Nori Nori餐廳設宴款待統一獅啦啦隊，同時商會為遠道來訪的嘉賓安排參訪亞城著名景點，並致贈精美伴手禮。臨別之際，統一獅領隊邱郁智並代表贈送劉紹鵬球員簽名大棒球一座，感謝來訪期間周詳安排與招待。
商會表示，這是該會第二次與大聯盟球隊合作，不僅凝聚了台灣僑民向心力，更成功提升台灣的國際能見度。
活動由喬治亞州甘斯維爾台灣商會主辦、喬治亞青商會協辦，並邀集多位州議員、僑界人士與駐亞特蘭大辦事處共同參與，場面盛大。 Uni Girls八位成員帶來嗆斯曲舞蹈，現場教唱統一尚勇與最新三振舞，還邀請勇士隊啦啦隊及林主恩、劉紹鵬上台共舞，氣氛十分熱烈。 商會表示，這是第二次與大聯盟球隊合作，不僅凝聚台灣僑民向心力，也透過球場活動、交流與媒體曝光，成功提升台灣的國際能見度。
精華 FAQ
活動由喬治亞州甘斯維爾台灣商會主辦、喬治亞青商會協辦，並邀集多位州議員、僑界人士與駐亞特蘭大辦事處共同參與，場面盛大。
Uni Girls八位成員帶來嗆斯曲舞蹈，現場教唱統一尚勇與最新三振舞，還邀請勇士隊啦啦隊及林主恩、劉紹鵬上台共舞，氣氛十分熱烈。
商會表示，這是第二次與大聯盟球隊合作，不僅凝聚台灣僑民向心力，也透過球場活動、交流與媒體曝光，成功提升台灣的國際能見度。
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