亞城大勇士隊台灣日 Uni Girls亮麗現身

來自台灣統一獅啦啦隊Uni Girls 在Truist Park表演。(甘斯維爾台商會提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 亞特蘭大勇士隊台灣日於Truist Park登場，吸引3萬8300人參與。

亞特蘭大勇士隊台灣日於Truist Park登場，吸引3萬8300人參與。 重點二： 統一獅Uni Girls受邀表演，並與勇士隊啦啦隊及僑界人士互動。

統一獅Uni Girls受邀表演，並與勇士隊啦啦隊及僑界人士互動。 重點三：主辦單位以VIP包廂、紀念品與款待活動，提升台灣國際能見度。

由喬治亞州 甘斯維爾台灣商會主辦、喬治亞青商會協辦之第二屆亞特蘭大 勇士隊棒球台灣日，日前在Truist Park球場登場，台灣統一獅棒球啦啦隊Uni Girls受邀參與，與全場3萬8300人同樂。

活動由甘斯維爾台灣商會會長劉紹鵬主持，喬州 參議員Kay Kirkpatrick、RaShaun Kemp、Randal Mangham、Chuck Hufstetler、喬州眾議員Debra Bazemore、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷、僑教中心主任閻樹榮等200多僑團、僑社人士身穿Taiwan Day球衣共襄盛舉。

來自台灣職棒統一獅啦啦隊UniGirls的八位青春美少女，包括隊長Maggie、副隊長Joy、瑟七、侯芳、賴賴、芮絲、一七與日籍Nozomi登場表演精彩嗆斯曲舞蹈，同時現場帶領大家統一尚勇與今年最新三振舞舞步，並邀請勇士隊啦啦隊一齊上台，熱力四射；緊接著續邀林主恩與劉紹鵬一同上台共舞，氣氛熱烈。

勇士隊播音員介紹了林主恩，並邀請林高喊「Play Ball」宣布比賽開始。

為打造與會來賓美好體驗，主辦單位今年特以Hank Aaron Terrace VIP包廂獨立空間，致贈每位VIP專人設計「台灣日」限定版T恤與印製統一獅啦啦隊台灣日紀念毛巾各一份，來賓並品嚐美食及無限暢飲、並與統一獅棒球啦啦隊互動，享受球賽歡樂臨場感。

主辦單位感謝駐處特於Nori Nori餐廳設宴款待統一獅啦啦隊，同時商會為遠道來訪的嘉賓安排參訪亞城著名景點，並致贈精美伴手禮。臨別之際，統一獅領隊邱郁智並代表贈送劉紹鵬球員簽名大棒球一座，感謝來訪期間周詳安排與招待。

商會表示，這是該會第二次與大聯盟球隊合作，不僅凝聚了台灣僑民向心力，更成功提升台灣的國際能見度。

統一獅領隊邱郁智代表(右)贈送會長劉紹鵬(左)統一獅球員簽名大棒球一座，感謝來訪期間周詳安排與招待。(甘斯維爾台商會提供)

來自台灣統一獅啦啦隊Uni Girls與駐亞特蘭大經濟文化辦事處處長林主恩(中)。(甘斯維爾台商會提供)

Uni Girls一行與甘斯維爾台灣商會會長劉紹鵬(後排左六)、副會長朱佳欣(後排左七)等嘉賓合影。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州甘斯維爾台灣商會理事群與統一獅啦啦隊合影。(甘斯維爾台商會提供)

與會來賓與統一獅啦啦隊合影。(甘斯維爾台商會提供)

台灣統一獅啦啦隊與美國勇士隊啦啦隊合影。(甘斯維爾台商會提供)

甘斯維爾台灣商會劉會長紹鵬(左二)代表致贈統一獅啦啦隊一行量身刻製個人專屬英文名稱之美國知名品牌不繡鋼水瓶伴手禮。(甘斯維爾台商會提供)

台灣統一獅啦啦隊與美國勇士隊啦啦隊、駐亞特蘭大經濟文化辦事處處長林主恩(後排右四)、甘斯維爾台灣商會會長劉紹鵬(後排右六)一同共舞。(甘斯維爾台商會提供)