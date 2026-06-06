北卡閩商會成立活動中心 嘉賓雲集齊賀

閩商會會長王克錦(左三)、董事林芬(左一)和市議員Shane Reese(右起) 、Liz Johnson 、Arno Zegerman。 (記者王明心/攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北卡閩商會在莫里斯威爾成立活動中心，獲多位官員到場祝賀。

北卡閩商會在莫里斯威爾成立活動中心，獲多位官員到場祝賀。 重點二： 活動中心將作為資源分享、資訊交流與鄉親互助合作的平台。

活動中心將作為資源分享、資訊交流與鄉親互助合作的平台。 重點三：閩商會也盼培養閩二代成長，強化在美社群連結與支持。

北卡 閩商會日前在莫里斯威爾(Morrisville)成立活動中心，州議員和當地市長、市議員到場祝賀，感謝閩商對三角地區經濟發展的貢獻。會長王克錦期許活動中心不僅是一個聚會的場所，更是一個資源分享、資訊交流、互助合作的平台。

埃佩克斯(Apex)議員穆淑雲恭喜閩商會邁上新的里程碑，讚揚閩商「是地球上最努力最團結的人」。州議員劉廣亞說三角地區聚集了數百位閩商，使當地充滿生機和商機。凱瑞(Cary)市議員黃徐雙雙稱許閩商刻苦誠信。

莫里斯威爾市長考利(TJ Cawley)表示，很榮幸該會將活動中心設在該鎮，期盼未來有更多的合作。市議員Liz Johnson說該鎮熱情好客，是被選為閩商會活動中心所在地的原因。埃佩克斯市議員Arno Zegerman則歡迎大家到該鎮發展商業。另一位市議員Shane Reese感謝閩商在社區中搭起橋樑，豐富了當地文化。

南北卡亞太裔聯合商會(CABA)會長王晴祝福該會合力建立更強大的社區。會長王克錦代表全體閩商會成員感謝大家的支持，表示該會成立的初心是希望能夠真正幫助到每一位努力打拼的鄉親。他說很多老鄉每天起早貪黑，承擔著經營壓力、家庭責任，還有各種突如其來的困難，希望有困難時，閩商會能第一時間伸出援手。

除了加強閩商之間的連結和資源分享，他也希望能培養閩二代在美國茁壯成長。當天4位主持人都是閩商子女，藉著活動，訓練他們擔當重任的能力。副會長鄭晶說他的工作是關懷和照顧鄉親，讓閩商會成為福建鄉親在海外共同的家。

秘書長鄭正烺說，中心提供場地讓鄉親下棋、打牌、聊天，也備有倉庫，鄉親可充分利用。

閩商子女鄭燁馨(Minee Zheng，左起)、鄭婷婷(Celina Zheng)、李心怡(Rita Li)、李心瀾(Liana Li)擔任主持人。(記者王明心/攝影)

閩商會成員在活動中心前齊聲用福州話高喊「福建丫霸」(福建好棒)。(記者王明心/攝影)

貴賓們為閩商會活動中心開幕剪綵。(記者王明心/攝影)