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耗資2.5億元、占地200畝 世足賽美國隊亞城訓練基地獲好評

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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美國隊足球員日前在位於喬治亞州費耶特維爾(Fayetteville)的新國家訓練...
美國隊足球員日前在位於喬治亞州費耶特維爾(Fayetteville)的新國家訓練基地進行訓練，準備2026年世界盃足球賽。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：亞特蘭大南部新訓練中心耗資2.5億元，佔地200畝。
  • 重點二：中心擁有19個球場，提供美國各級國家隊訓練。
  • 重點三：美足協搬遷辦公室至此，結合球隊與行政資源。

世界盃足球賽將開戰，位於亞特蘭大南部、耗資2.5億元、占地200畝、擁有19個球場的全新美國足球國家訓練中心(U.S. Soccer National Training Center)也迎來美國隊成員。

退休美國隊足球員阿爾蒂多雷(Jozy Altidore)抵達球場時說，「我相信這是球員們夢寐以求的場地。」這與他2014年代表美國隊在加州史丹佛大學卡根體育場(Cagan Stadium)外的小路上，用塑膠冷水桶訓練的環境截然不同。

美國足球協會(U.S. Soccer Federation)主席的古拉蒂(Sunil Gulati)回憶起當年他在科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)的一場比賽前，他不得不去Kmart買球。當時球員們都在努力爭取入選參加1985年國際足總U16世界盃的美國隊陣容。當天比賽期間，灑水器還無預警地突然啟動。

1994年世界盃前，美國隊在加州Mission Viejo一座耗資350萬元、占地7畝的訓練基地進行訓練。1998年，他們搬到了加州Chula Vista的訓練中心，隨後在2002年和2006年於北卡凱瑞(Cary)訓練。2010年，球隊遷至Princeton，2014年遷至史丹佛。

近年來，美國國家隊訓練主要在職業足球大聯盟(MLS)的訓練基地進行。這座於5月7日啟用的新訓練中心，以亞特蘭大隼鷹隊(Falcons)和MLS球隊老闆班克(Arthur Bank)5000萬元捐款作為啟動資金。該中心建於距離亞城約25哩的舊牧場上，是美國全部27支國家隊的訓練基地。

這裡有三層共13個標準尺寸的天然草坪球場，兩個人造草皮球場，兩個沙灘足球沙地球場，以及兩個室內球場。美國足協已將其辦公室從芝加哥遷至此處，中心內設有20個更衣室、19個會議室、一個1萬平方呎的健身房以及一個帶用餐區的廚房。

精華 FAQ

  • 新基地位於亞特蘭大南部，距市區約25哩，總共占地200畝，建於舊牧場上。園區規模龐大，並設有多種不同類型球場與完整後勤空間。

  • 中心共有19個球場，包括13個天然草坪球場、2個人造草皮球場、2個沙灘足球場與2個室內球場，另有20個更衣室、19個會議室及大型健身房。

  • 過去美國隊曾在簡陋場地或職業球隊基地訓練，如今則擁有專屬且現代化的全國訓練中心。球員認為環境更專業，足協也將辦公室遷入以提升整合效率。

加州 亞特蘭大 世界盃

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