北卡兒童、青少年藝術團 舞蹈傳遞愛心

推動此次舞蹈公益行動的青少年藝術團高四團。(記者王明心/攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北卡兒童與青少年藝術團舉辦以「看見」為主題年度匯演。

北卡兒童與青少年藝術團舉辦以「看見」為主題年度匯演。 重點二： 匯演共二十九個節目，展現中國古典舞與民族民間舞成果。

匯演共二十九個節目，展現中國古典舞與民族民間舞成果。 重點三：門票與募捐全數捐給無國界醫生，孩子親自參與公益。

北卡 兒童藝術團和北卡青少年藝術團日前舉辦以「看見」為主題的年度匯演，不僅展示孩子們一整年練舞的成果，也將匯演門票收入及現場愛心募捐等款項，全數捐出支持無國界醫生(Doctors Without Borders)。

演出情形。(記者王明心/攝影)

整場匯演有29個節目，從中國古典舞到民族民間舞，從幼兒班的萌態初綻，到青少年班的成熟演繹，每一支舞都蘊含老師們的心血，見證了孩子們的成長。

幼兒舞蹈嬌憨可愛。(記者王明心/攝影)

曾是昆明大學音樂舞蹈學院教授、中國舞蹈家協會會員、擁有23年教學經驗的裘蒂老師深耕民族民間舞教學，幫孩子們打下扎實的舞蹈基礎，也給舞團帶來滿滿的民族舞創新。同年加入的韓雪妮老師具

備深厚扎實的中國古典舞功底，其細膩編排與專業教學為舞團注入了清雅溫潤的古典氣質。

兩團負責人劉瑤希望愛與溫暖藉著舞蹈生生不息。(記者王明心/攝影)

這次匯演最讓人暖心的是由青少年藝術團高四團發起的公益捐贈。在團長劉瑤老師的帶領和指導下，孩子們從和公益組織對接、策畫、統籌、公益宣傳，到給觀眾講解捐贈的意義均親力親為。且匯演的全部收入捐給無國界醫生組織，為全球75個國家和地區的緊急醫療救助事業注入來自北卡社區的少年力量。

無國界醫生美國分部收到捐款後，來信感謝藝術團及所有愛心觀眾的慷慨支持。

兩團負責人劉瑤說本次義演的初衷是希望展示中華文化魅力的同時，也能引導孩子理解藝術不止於舞台，更關乎責任與善意。善款713元雖然數額不大，卻承載了北卡觀眾的熱情和孩子們的真誠。她説未來兩團將繼續以舞蹈為載體，推動文化交流與公益行動。