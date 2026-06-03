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北卡華人聯合會「古風遊園會」充滿活力與趣味

記者王明心／北卡即時報導
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考驗夫妻感情的背媳婦競賽。(記者王明心/攝影)
考驗夫妻感情的背媳婦競賽。(記者王明心/攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)日前在洛麗(Raleigh)的Lake Wheeler Park舉行「古風遊園會」，吸引600多人盛裝參與，許多人打扮成令人讚嘆的「古代人」，讓會場到處洋溢著古今穿越的活力與趣味。

本次活動的最大亮點為「身著古裝就可免費入場」。該構想來自前會長江俞霖，期盼能以輕鬆沉浸的方式，讓中華傳統文化走進日常生活。為了展現十足誠意，華聯工作人員一律古裝上陣，將前台登記義工化身為「典謁司節官」、比賽裁判為「五方監門使」、交通引導為「車司馬」，維持秩序者則為「錦衣巡風」。許多民眾也熱烈呼應，穿著漢服唐裝穿梭在各區遊戲打卡。

遊園會精心設置了運動遊戲、兒童親子、傳統文化展示、歌舞表演、美食及攝影互動兌獎等六大特色區塊。內容涵蓋專為兒童設計的馬拉松，老少咸宜的投壺、乒乓球障礙賽，以及考驗夫妻感情的背媳婦競賽等趣味項目。

當天現場許多三代同堂家庭齊聚，也吸引不少其他族裔友人與在美長大的第二代華裔前來「尋根」。紐約長大的Jason Moy後悔小時後沒有把華語學好，其非裔妻子Mandy則她找機會讓丈夫和女兒多接觸中華文化。中美混血的范云舟(John中美混血的范云舟(John Collins)特地穿著長袍馬褂從Wilmington前來，表示傳統服裝讓他與中華文化更接近，並讚賞投壺等活動新鮮好玩。

歌舞表演同樣高潮迭起。擅長唱藝術歌曲的馮小霞在演唱「故鄉的目光」時，伴唱錄音突然故障，她仍淡定展現功力繼續清唱，贏得全場熱烈掌聲。華聯會長梁軍最後由衷感謝所有贊助商與工作人員，並期盼這個融合歷史、美學與禮儀的活動，能成功激發年輕一代對傳統文化的興趣。

從紐約來的第二代Jason Moy帶著家人來尋根。(記者王明心/攝影)
從紐約來的第二代Jason Moy帶著家人來尋根。(記者王明心/攝影)

穿著長袍馬褂的范云舟(John Collins)(左一)說他從未玩過乒乓球障礙賽...
穿著長袍馬褂的范云舟(John Collins)(左一)說他從未玩過乒乓球障礙賽。(記者王明心/攝影)

華聯會長梁軍(右一)和工作人員著古裝展開遊園會。(記者王明心/攝影)
華聯會長梁軍(右一)和工作人員著古裝展開遊園會。(記者王明心/攝影)

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