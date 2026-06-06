亞特蘭大「百福大道」醞釀華麗變身Norcross邀民眾共商Buford Highway未來發展新藍圖

在亞特蘭大有國際美食街之稱的百福大道Buford Highway上，尤為大眾稱道、獲各美食頻道推薦的Java Saga便座落於此。

喬治亞州華人口中的「百福大道」──Buford Highway，是條充滿多元異國文化的國際美食大道，也是亞特蘭大 最具代表性的移民文化走廊之一。最近，Buford Highway所在地Norcross市政府宣布，將於6月16日(周二)下午5時30分至7時30分，在Gwinnett County Public Library Norcross Branch(地址：5735 Buford Highway)舉辦「Buford Highway總體規劃更新(Buford Highway Master Plan Update)」社區公開說明會，邀請居民、商家及社區人士踴躍參與，共同討論Buford Highway未來發展方向。

位於亞特蘭大東北郊的Norcross市，是亞裔 人口相當集中的城市之一。市府表示，此次是Norcross五年來首次更新Buford Highway總體規劃，目標是為這條貫穿Norcross核心地區、長約兩英里的重要道路，提出更符合未來需求的新願景，作為未來投資與城市發展的重要依據。

Buford Highway長年被譽為亞特蘭大的「國際文化走廊」、「多元美食大道」，甚至有「南方絲路」之稱。沿線聚集超過1,000家由移民經營的商店與餐廳，涵蓋超過75個國家的特色文化與美食。從蘭州拉麵、中餐乾鍋燒烤、川菜、越南河粉、韓國豆腐鍋和烤肉、墨西哥料理、馬來西亞美食與衣索比亞料理，到台灣鹹酥雞等，形成美國東南部極具代表性的國際美食聚落。

其中，位於百福大道上的Java Saga台式炸雞與咖啡店(javasagacoffee.com)，近年更成為亞特蘭大美食圈熱門話題。這家從餐車起家的店家，以創新的台式炸雞與咖啡搭配打響名號，深受各族裔顧客喜愛。繼2024年獲美食網站Yelp評選其ABC三明治(ABC Sandwich)為「喬治亞州最佳三明治」後，2025年再獲選為Yelp全美百大三明治名店第51名，並蟬聯喬州最佳三明治冠軍，成為亞特蘭大地區代表性的亞洲創意美食品牌之一。

此外，知名的Buford Highway Farmers Market也是當地重要地標之一，販售來自世界各地的異國香料、生鮮蔬果與特色食品，吸引大量亞裔及國際移民家庭前往採購。

市府指出，Buford Highway核心路段主要橫跨Brookhaven、Chamblee及Doraville等城市，不僅是移民社群的重要經濟命脈，也成為新移民尋找文化認同與生活歸屬的重要聚集地。自1979年第一家異國餐廳Havana Sandwich Shop開業以來，Buford Highway已從昔日的商業幹道，逐漸發展成亞特蘭大最具代表性的文化熔爐與國際美食勝地。

市府指出，此次公開說明會開放所有有興趣人士參加，不限是否居住於Norcross市內。民眾將有機會直接與規劃團隊交流，分享對Buford Highway未來發展的看法與建議，並透過互動式討論與活動，協助市府蒐集社區意見。

AI摘要 文章摘要整理： Norcross市將於6月16日舉辦Buford Highway總體規劃更新說明會，廣邀居民與商家討論這條移民文化走廊的未來發展方向。