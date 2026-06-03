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喬州燃油稅6月3日起恢復徵收 坎普：不再延長

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州暫時停徵燃油稅的政策2日深夜到期，州長坎普(Brian Kemp)明白表示，不會再延長這項稅收優惠。

州長辦公室發言人說，為了幫助辛勤工作的喬州居民好好度過國殤日連假，州府已經延長了燃油稅的停徵期限。目前油價相對穩定，燃油稅的停徵期限於2日晚間11時59分到期。

坎普上個月簽署了一項行政命令，將燃油稅停徵期限延長至6月2日晚間11時59分，理由是燃油價格持續對喬州家庭和企業造成影響。停徵燃油稅可暫時免除喬州的機動車燃油消費稅，為每加侖汽油節省約33分。

根據GasBuddy數據顯示，喬州普通汽油的平均價格為每加侖3.79元，與5月31日比持平，比一周前下降13.9分，比一個月前下降1.9分。不過目前價格仍比一年前高出96.3分。

在亞特蘭大都會區，1日上午的平均價格為每加侖3.85元。該價格與5月31日持平，比前一周下降14.3分，比上個月下降2.9分，但仍比一年前高出97.5分。

據美國汽車協會(AAA)稱，全美汽油平均價格約為每加侖4.32元，遠高於喬州的平均價格，這主要是由於該州停徵燃油稅所致。

在喬州，燃油稅減免已成為應對高油價的常用手段。州府官員估計，這項稅收優惠平均每月可為車主節省約14元。然而，這也導致該州每月損失約2億原本可用於道路和基礎建設項目的資金。

美國汽車協會(AAA)指出，不斷上漲的油價往往會導致車主延長加油間隔。而汽車專家表示，這種做法會增加燃油泵(fuel pump)損壞的風險，並可能導致高昂的維修費用，因此建議當油箱剩餘約四分之一時就應該加油。

喬州 油價 喬治亞州

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