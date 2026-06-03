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北卡台鄉「大濛」放映會 深感自由民主得來不易

記者王明心／北卡報導
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林村雄牧師和牧師娘林抒琴在電影前合唱「唔通嫌台灣」。(記者王明心/攝影)
林村雄牧師和牧師娘林抒琴在電影前合唱「唔通嫌台灣」。(記者王明心/攝影)

北卡台灣同鄉會日前在凱瑞(Cary)AMC電影院放映台灣電影「大濛」，吸引百餘名觀眾參加，反應熱烈。

會長謝雅溱表示，同鄉會向電影院說明此活動是配合亞裔傳統月推廣亞洲文化，讓當地民眾有機會透過電影了解台灣與亞洲社群的故事與文化，電影院非常願意支持這樣有文化意義的活動。

「大濛」以台灣白色恐怖時期為背景，描述當時人民的生活狀況和政治氛圍。「大濛」與臺語「大霧」音相近，象徵當時許多真相有如被雲霧矇蔽隱藏一般。

隨著劇情的發展，許多觀眾不禁淚流滿面。李碧香說，今天的民主自由是用前人的痛換來，非常不容易，大家要珍惜。在屏東客家村長大的鍾美麗說，爸媽都曾述說白色恐怖的回憶，她自己雖沒經歷過，但在戒嚴時期長大，更真實體會應該記取歷史教訓，不要重回霧裡。

王女士說，她從電影開始14歲的女孩去甘蔗園送飯給藏匿其中的哥哥，她預見這位哥哥最後會成為白色恐怖的犧牲者而不禁流淚。她想到母親小時候曾目睹她的伯父和堂哥因白色恐怖在眼前被槍斃，心靈因此受到重大衝擊和創傷。她說她後悔不曾在媽媽還在世時試著理解她的內心，只覺得媽媽明明才華洋溢，卻始終堅持只説台語，讓她在同學面前很尷尬，如今再也無法做任何補救。

對這段台灣歷史並不瞭解的美國友人看了電影之後也頗有感觸。之前對白色恐怖毫無所知的Steven Callahan說他深受感動，很同情台灣人的遭遇，也慶幸在美國，不須要用生命來換取民主自由。David Radoff說他只知道台灣有很前沿的半導體科技，沒想到曾經歷這麽傷痛的過往，這個活動讓他更加認識台灣。

台灣電影「大濛」吸引百餘名觀眾。(記者王明心/攝影)
台灣電影「大濛」吸引百餘名觀眾。(記者王明心/攝影)

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