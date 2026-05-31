我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

喬州4月勞動力升至550萬創新高 這幾種工作增最多

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

喬治亞州勞工廳日前發布4月份勞動力人口報告，該州當月勞動力人口增加至550萬人，創歷史新高。

喬州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)在一份聲明中表示，「如今喬州的就業人數比任何時候都多，勞動力人口和就業人數均創歷史新高。」

喬州勞工廳數據顯示，該州4月失業率為3.5%，與3月持平。

數據顯示，就業人數較上月增加7100個，但與去年同期相比僅增加2700個。過去六個月中，該州就業人數有四個月呈現成長趨勢。

4月份，喬州批發貿易業新增就業人數2600個，其次是房地產和租賃業(新增2000個)，以及醫療保健和社會援助業(新增1900個)。

根據勞工廳統計，4月失業人數最多的行業是運輸、倉儲和公用事業(1400人)、行政和支援服務(1200人)以及建築業(1000人)。

過去一年，喬州聯邦政府部門(1萬1400人)和倉儲及公用事業(5000人)的就業機會大幅減少。勞工廳數據顯示，自去年4月以來，喬州在醫療保健和社會援助領域新增了2萬6500個就業崗位，在地方政府領域新增了3700個就業機會。

對此，經濟專家分析指出，喬州各產業的就業消長，反映出後疫情時代市場需求的結構性轉變。醫療保健與地方政府部門的持續擴張，顯現出社會對基礎民生與公共服務的剛性需求；然而，過去幾年因電商熱潮而蓬勃發展的運輸與倉儲業，如今因全球供應鏈正常化及庫存調整，正面臨景氣降溫與人力精簡的陣痛期。

喬州

上一則

去年五月岬郡觀光收入84億 32年來首居新州之冠

下一則

稅金如背負另一筆房貸 伊州屋主負擔沉重

延伸閱讀

灣區就業降溫 南灣逆勢連10月成長

灣區就業降溫 南灣逆勢連10月成長
亞城環城步道 創造喬州逾億稅收、近10萬就業機會

亞城環城步道 創造喬州逾億稅收、近10萬就業機會
喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄

喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄
美國雇用人數破底 青少年暑假打工變難

美國雇用人數破底 青少年暑假打工變難

熱門新聞

北卡High Point大學的畢業生，高達99％都找到工作或繼續升學。(High Point大學官網)

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

2026-05-28 10:08
沒有綠卡或公民身分的留學生，今年從校園畢業後面臨「超級地獄」級的求職挑戰。(美聯社)

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

2026-05-28 09:48
張先生回憶起去年被ICE拘捕後關押70天的經歷，仍心存餘悸。(華埠更好團結聯盟提供)

華男70天ICE噩夢 同拘華人婚綠遭遣返 納稅華商也難逃

2026-05-27 09:32
華盛頓州朗維尤26日發生造紙廠大型化學品儲存槽坍塌破裂事故，失蹤九人無生還希望。（美聯社）

失蹤者生還無望 華州化學槽崩塌推定11人亡

2026-05-27 19:47
許多餐廳都會在戶外座位放置遮陽傘(示意圖)。(pexels)

戶外用餐遇死劫 南卡女子遭強風吹飛遮陽傘打死

2026-05-26 09:10
移民局公布新備忘錄，將對申請境內轉換綠卡者加強審查。(路透)

移民局新政 持留學、觀光簽證在美境內轉綠卡面臨嚴審

2026-05-22 15:11

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示