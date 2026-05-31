喬州4月勞動力升至550萬創新高 這幾種工作增最多

喬治亞州勞工廳日前發布4月份勞動力人口報告，該州當月勞動力人口增加至550萬人，創歷史新高。

喬州 勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)在一份聲明中表示，「如今喬州的就業人數比任何時候都多，勞動力人口和就業人數均創歷史新高。」

喬州勞工廳數據顯示，該州4月失業率為3.5%，與3月持平。

數據顯示，就業人數較上月增加7100個，但與去年同期相比僅增加2700個。過去六個月中，該州就業人數有四個月呈現成長趨勢。

4月份，喬州批發貿易業新增就業人數2600個，其次是房地產和租賃業(新增2000個)，以及醫療保健和社會援助業(新增1900個)。

根據勞工廳統計，4月失業人數最多的行業是運輸、倉儲和公用事業(1400人)、行政和支援服務(1200人)以及建築業(1000人)。

過去一年，喬州聯邦政府部門(1萬1400人)和倉儲及公用事業(5000人)的就業機會大幅減少。勞工廳數據顯示，自去年4月以來，喬州在醫療保健和社會援助領域新增了2萬6500個就業崗位，在地方政府領域新增了3700個就業機會。

對此，經濟專家分析指出，喬州各產業的就業消長，反映出後疫情時代市場需求的結構性轉變。醫療保健與地方政府部門的持續擴張，顯現出社會對基礎民生與公共服務的剛性需求；然而，過去幾年因電商熱潮而蓬勃發展的運輸與倉儲業，如今因全球供應鏈正常化及庫存調整，正面臨景氣降溫與人力精簡的陣痛期。