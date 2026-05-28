亞城迎FIFA 千禧公園18天球迷節將登場

國際足總世界盃 (FIFA World Cup Tournament)即將於6月登場。在亞特蘭大 ，飯店和活動主辦單位正積極籌備，準備迎接成千上萬前來觀賞的遊客；而千禧年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)的球迷節慶將在世界盃期間連續舉行18天。

「國際足總球迷節每天的入場人數上限為1萬5000人。這個數字會根據實際情況滾動調整。」喬治亞州世界會議中心(Georgia World Congress Center)首席商務官博切勒(Joe Bocherer)表示。

亞特蘭大的首場比賽將於6月15日舉行。球迷節現場將使用一塊50呎的巨型螢幕直播比賽。餐飲和娛樂選項每天都會有所不同。「遊客必須事前註冊才能進入公園，所有相關資訊都可以在網站上找到。」博切勒說。

皮埃蒙特公園(Piedmont Park)將於7月19日舉辦一場免費活動，屆時將有美食、攤位和音樂，並供大家觀賞決賽。

「我們的本地商家將在決賽觀賽派對上亮相，」亞特蘭大市政府經濟領導力計畫「亞特蘭大展示計畫」(Showcase Atlanta)的臨時執行董事史都華(Lamar Stewart)表示。

據估計，此次賽事將為亞特蘭大帶來10億元的經濟效益。「亞特蘭大展示計畫」表示，他們已在賽事期間的各個節慶活動中設立了200多個攤位。

「我們希望確保我們的小型企業能夠參與其中，並讓他們知道未來有很多活動可以參與，」史都華說。

喬州的酒店業也在為迎接遊客的湧入做好準備。亞特蘭大體育理事會(Atlanta Sports Council)主席科索(Dan Corso)表示，世界盃期間已有超過20萬間飯店客房被預訂。他表示，「目前還有空房，但隨著比賽臨近，空房數量每周都在減少。」

博切勒表示，近期亞特蘭大的飯店平均每周以約1萬間客房的速度被預訂。