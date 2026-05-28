EmpowerED金融知識競賽 獎勵青年學子

EmpowerED 2026今年度得獎者。後排著西裝者為瓊斯溪市市長布萊德貝瑞(John Bradberry)，右三為豐盛基金會董事長邱婷蘭。(記者林昱瑄／攝影)

由豐盛基金會(The Awesome Team Foundation)主辦的EmpowerED金融知識競賽活動，日前於瓊斯溪市(Johns Creek)的The Standard Club舉辦頒獎典禮。基金會董事長邱婷蘭表示，藉此活動讓年輕學子自小建立正確的金錢理財觀念，有助於奠定他們未來人生決定的穩固根基。

EmpowerED是一項由三部分組成的金融教育活動，學生在參加完一系列的基礎金融知識課程，學習基本的理財概念和未來規畫後，可透過藝術、論文或影片形式表達所學習到的金融理念，將學習轉化為創造力和個人意義。

每年4月是全美金融素養宣傳月，該基金會每年於此時舉辦金融素養宣傳活動，旨在教育初中及高中學生透過藝術、文章和影片表達並了解金錢運作方式及知識。

邱婷蘭表示，今年的活動開放給全美各地的初中及高中生參加，此次共有58人參賽，11人獲獎。當天由瓊斯溪市市長布萊德貝瑞(John Bradberry)到場頒發獎狀及獎品予得獎者。現場並獎勵該基金會理事，志工，合作夥伴，社區友人等。

現場亦舉辦了慈善拍賣，社區組織擺設攤位，以及古箏演出等，場面熱烈。

豐盛基金會舉辦EmpowerED 2026頒獎典禮。(記者林昱瑄／攝影)

今年度完成全部四堂理財課程的學員們。左一為豐盛基金會董事長邱婷蘭；左三為瓊斯溪市市長布萊德貝瑞(John Bradberry)。(記者林昱瑄／攝影)

今年度的得獎作品。(記者林昱瑄／攝影)

今年度的得獎作品。(記者林昱瑄／攝影)