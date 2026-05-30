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出租房最怕不是空置 而是這種風險 專家教你一招避開巨額損失

亞特蘭大訊
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專業保險經紀人Belinda Shu建議房東重新檢視保險配置，特別是是否要求租客...
專業保險經紀人Belinda Shu建議房東重新檢視保險配置，特別是是否要求租客購買租客保險。(AI生成示意圖)

一場看似普通的租屋意外，可能讓房東瞬間損失數萬美元——而更令人意外的是，很多人其實「已經買了保險」，卻仍然無法獲得理賠。亞特蘭大保險專家、美國家庭保險集團(American Family Insurance，簡稱 AMFAM)專業保險經紀人Belinda Shu指出，華人房東最常犯的錯誤，就是以為一張房東保單就能涵蓋所有風險，卻忽略了關鍵的「另一層保護」。

隨著華人社區房地產投資持續升溫，越來越多家庭投入出租房市場，但相關風險與保險配置卻常被忽略。專精房東保險與風險規劃的Belinda Shu指出：「許多房東以為只要買了房東保險就萬無一失，其實真正完整的保障，應該是房東保險與租客保險的『雙重配置』。」

Belinda解釋，所謂出租房保險(Landlord Policy)，主要是保障房屋本體與房東責任，例如火災、風災或惡意破壞所造成的損失，以及租戶或訪客在房屋內受傷時可能引發的法律責任。此外，若房屋因事故無法出租，保單也可補償租金損失，對投資型房東而言尤其重要。

然而，她強調，房東保險並非萬能。「例如租戶的個人物品、或因租戶疏忽引發的部分損失，其實並不在房東保單的核心保障範圍內。」這時候，租客保險(Renter Insurance)就扮演關鍵角色。

在實務案例中，Belinda分享，一旦租戶因疏忽造成火災或水災，若該租戶已購買租客保險，相關損失通常可由租客保險公司承擔，不僅減輕房東負擔，也可避免房東保費上升。「這其實是一種風險轉移的概念，把原本可能由房東承擔的責任，轉由租戶的保險系統處理。」

她進一步指出，租客保險還有多項實際效益，包括降低法律糾紛、減少租戶對房東的責任追究，以及提升租戶的責任意識。「我們觀察到，有要求租客投保的房東，通常能吸引到更穩定、也更有責任感的租戶。」

談到華人社區常見的誤區，Belinda坦言，不少房東過於重視保費高低，而忽略保障內容。「保險的核心不是價格，而是Coverage(保障範圍)。一旦發生事故，差別會非常大。」這也是她長年向客戶強調的觀念。

Belinda Shu在亞特蘭大保險業界深耕超過13年，從2012年創立AMFAM東南區首家華人保險代理處以來，逐步建立專業口碑。她帶領團隊服務範圍橫跨喬治亞州及周邊多州，為華人家庭提供汽車、房屋、商業與人壽保險等全方位保障。

憑藉穩定且卓越的業績表現，Belinda多年來屢獲業界肯定，包括喬州新保單銷售第一名、New Business Total Premium Leaders第一名、人壽保險鑽石獎、商業保險金鑰匙獎等多項榮譽，並於2026年躋身AMFAM全美Top Gun第12名，在全美超過2500家代理處中名列前茅。

除了專業表現亮眼，Belinda的個人經歷也備受敬佩。作為一位獨立撫養兩名子女的單親母親，她坦言，正是這段人生歷程，讓她更深刻理解「保障」對一個家庭的重要性。「很多客戶在真正需要用到保險時，才發現準備不足。我希望能在事情發生之前，就幫助他們把風險規劃好。」

面對房地產投資熱潮，她建議所有房東應重新檢視自己的保險配置，特別是是否同時要求租客購買租客保險。「房東保險＋租客保險，才是一個完整的風險防護網。」

她強調，透過專業規劃，不僅可以保障資產，更能避免未來潛在的法律與財務風險。「保險不是花錢，而是把不確定變成可控。」

目前Belinda Shu保險代理處持續擴展服務，並開放招募中英雙語保險專業人才，希望協助更多家庭建立完善保障體系。

隨著客戶群體不斷擴大，Belinda Shu也向亞裔社區公開招募雙語保險代理人(中英或越英)。有志在保險行業長期發展並希望幫助更多家庭建立保障的人士，歡迎加入團隊。履歷可寄至[email protected]。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞族最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最合適的保單。

在年度頒獎典禮上，集團副總裁 Stacey Sanderson 親自向Belin...
在年度頒獎典禮上，集團副總裁 Stacey Sanderson 親自向Belinda Shu道賀。Belinda說，這是集團總部對她的偏愛，也是對華裔市場的重視。 (Belinda提供)

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