亞城放映「造山者」 300人見證台灣精神

主辦單位之一玉山科技協會。(亞特蘭大台灣商會提供)

由駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處、亞特蘭大華僑文教服務中心、亞特蘭大台灣商會、玉山科技協會及諾克斯維爾台灣商會共同主辦之紀錄片《造山者－世紀的賭注》放映會，日前亞特蘭大富頓郡立圖書館總館(Fulton County Library System – Central Library)舉行，吸引約300位僑胞及各界人士參與，反應熱烈。

當日出席貴賓包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、亞特蘭大華僑文教服務中心主任閻樹榮、駐亞特蘭大辦事處組長李瑞徵、富頓郡公立圖書館館長Gayle Holloman、富頓郡郡長Robert Pitts、喬治亞州 眾議員Karen Lupton，以及多位僑界與社團代表。

Robert Pitts致詞時表示，富頓郡是一個多元文化匯聚的國際城市，國際夥伴關係與文化交流對社區發展深具價值，並肯定台灣在科技與經濟領域的重要貢獻。Karen Lupton則讚揚台灣在全球科技產業中的關鍵角色，同時感謝台灣社群長期積極參與地方事務，為社區帶來正面影響。

《造山者－世紀的賭注》以台灣半導體產業發展為主軸，透過歷史影像與人物訪談，呈現台灣如何在艱困環境中建立全球領先的科技產業鏈，影片所展現的堅毅精神深深感動現場觀眾。

本次活動特別邀請導演蕭菊貞及製片蔣顯斌親自出席映後座談，與觀眾分享拍攝理念及幕後故事。此次導演團隊赴美交流行程，係由亞特蘭大台灣商會與諾克斯維爾台灣商會共同邀請。導演團隊亦表示，亞特蘭大場是此次美國巡迴以來目前規模最大、參與最踴躍的一場，令團隊深受感動。

亞特蘭大台灣商會會長陳清霖(左一)致贈紀念禮品予造山者導演團隊。(亞特蘭大台灣商會提供)

現場觀眾屏氣凝神觀看。(亞特蘭大台灣商會提供)

左起駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩與富頓郡郡長Robert Pitts。(亞特蘭大台灣商會提供)

左起喬州眾議員Karen Lupton、導演蕭菊貞及製片蔣顯斌。(亞特蘭大台灣商會提供)