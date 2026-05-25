喬州初選提前投票 100萬人參與破紀錄

喬治亞州初選上周落幕，而該州這次選舉的提前投票 ，共約100萬人參與，創下該州初選提前投票新紀錄，超越2022年約85.7萬人的舊紀錄。其中民主黨 在提前投票中領先共和黨15個百分點，引發共和黨州長坎普憂心。

根據統計，今年約58萬名選民選擇民主黨選票，43萬人選擇共和黨，另有約1.6萬人投下無黨派選票。相較2022年初選期間共和黨曾領先民主黨15個百分點，情勢完全逆轉，等於短短兩年間提前投票傾向出現30個百分點的大幅轉變。

坎普表示，他對民主黨目前的投票優勢「非常擔憂」，認為不少選民仍對參議員及地方選舉猶豫不決。他指出，今年州長選舉投入大量資金，但地方選舉資源效果有限。

今年喬州 選舉涵蓋聯邦參議員、州長、州議會、全部14席聯邦眾議員及多項地方職位，被視為全美重要戰場之一。

喬州州務卿Brad Raffensperger辦公室今年首次公布提前投票的黨派數據，使外界更能掌握投票趨勢。

投票率最高的郡包括布萊克利郡(Bleckley)、塔利亞費羅郡(Taliaferro)、巴茨郡(Butts)、奧科尼郡(Oconee)及湯斯郡(Towns)，投票率最高達27.5%。除塔利亞費羅郡在2024總統大選支持賀錦麗(Kamala Harris)外，其餘多為支持川普的共和黨票倉。

投票率最低的則是惠特菲爾德郡(Whitfield)，僅6%，其餘倒數郡也多為深紅選區。

雖然共和黨票倉郡投票率普遍較高，但民主黨掌握人口較多的大郡。像富頓郡(Fulton)投票率僅16.6%，但投票人數高達12.3萬，遠高於人口較少郡的數千票規模。

整體而言，喬州全州提前投票率約13.9%，外界普遍關注，民主黨能否將提前投票優勢延續至11月大選。