阿州長擬延後初選重畫選區 喬州不跟進

在聯邦最高法院針對種族和選區重畫問題做出裁決後，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey )1日召集議員召開特別會議，要求重新安排該州期中選舉初選。(美聯社)

聯邦最高法院就種族和選區重畫問題日前做出了一項重大裁決後，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey )日前召集議員召開特別會議，希望延後選舉， 讓她有時間重新制定國會選區畫分方案。

阿州原定於19日舉行初選，原選區畫分方案包含兩個非裔 選民有很大機會選出其屬意代表的選區。但最高法院4月29日的裁決暗示，阿州可能被允許使用僅包含一個非裔佔多數選區的方案。艾維因此希望州議員重新安排選舉日期。

聯邦最高法院4月底裁定路易斯安納州 的國會選區畫分方案違憲，這項裁決實際上廢除了「投票權法案」(Voting Rights Act)第二條中關於防止種族歧視選區畫分的保護條款。

最高法院裁決後，阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)提交了一份緊急動議，要求最高法院就阿州的選區重畫方案迅速作出裁決。

共和黨人敦促其他南方各州州長推遲初選並重畫選區。

路易斯安納州率先採取行動，共和黨州長蘭德里(Jeff Landry)下令暫停該州正在進行的初選，以便重畫選區。投票權組織對此提起訴訟，要求按原定計畫舉行初選。

南卡羅來納州州長、共和黨人麥克馬斯特(Henry McMaster)暗示，南卡可能也會跟進。該州初選原定於6月9日舉行。

田納西州州長李(Bill Lee)也呼籲該州召開特別立法會議，以「審查」該州國會選區畫分方案。該方案目前只有一個位於曼菲斯、由民主黨控制的選區。

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)則在13日正式召集州議會召開特別會議，討論該州選區重畫事宜。

喬州 民主黨人隨後發表聲明表示，州長坎普立即召開特別會議重畫選區，不僅是公然剝奪喬州非裔投票權的企圖，也顯示共和黨人對喬州選民的恐懼。

喬州共和黨成員則對州長表示讚賞，稱該州「必須推進選區重畫，徹底消除種族歧視性的選區畫分」。

但無論決定如何，都不會影響今年即將到來的11月期中選舉的選區畫分。新的選區畫分方案將於2028年的初選和普選中生效。