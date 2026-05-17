阿州長擬延後初選重畫選區 喬州不跟進
聯邦最高法院就種族和選區重畫問題日前做出了一項重大裁決後，阿拉巴馬州州長艾維(Kay Ivey )日前召集議員召開特別會議，希望延後選舉， 讓她有時間重新制定國會選區畫分方案。
阿州原定於19日舉行初選，原選區畫分方案包含兩個非裔選民有很大機會選出其屬意代表的選區。但最高法院4月29日的裁決暗示，阿州可能被允許使用僅包含一個非裔佔多數選區的方案。艾維因此希望州議員重新安排選舉日期。
聯邦最高法院4月底裁定路易斯安納州的國會選區畫分方案違憲，這項裁決實際上廢除了「投票權法案」(Voting Rights Act)第二條中關於防止種族歧視選區畫分的保護條款。
最高法院裁決後，阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)提交了一份緊急動議，要求最高法院就阿州的選區重畫方案迅速作出裁決。
共和黨人敦促其他南方各州州長推遲初選並重畫選區。
路易斯安納州率先採取行動，共和黨州長蘭德里(Jeff Landry)下令暫停該州正在進行的初選，以便重畫選區。投票權組織對此提起訴訟，要求按原定計畫舉行初選。
南卡羅來納州州長、共和黨人麥克馬斯特(Henry McMaster)暗示，南卡可能也會跟進。該州初選原定於6月9日舉行。
田納西州州長李(Bill Lee)也呼籲該州召開特別立法會議，以「審查」該州國會選區畫分方案。該方案目前只有一個位於曼菲斯、由民主黨控制的選區。
喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)則在13日正式召集州議會召開特別會議，討論該州選區重畫事宜。
喬州民主黨人隨後發表聲明表示，州長坎普立即召開特別會議重畫選區，不僅是公然剝奪喬州非裔投票權的企圖，也顯示共和黨人對喬州選民的恐懼。
喬州共和黨成員則對州長表示讚賞，稱該州「必須推進選區重畫，徹底消除種族歧視性的選區畫分」。
但無論決定如何，都不會影響今年即將到來的11月期中選舉的選區畫分。新的選區畫分方案將於2028年的初選和普選中生效。
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