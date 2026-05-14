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漢他病毒郵輪兩乘客抵亞城 檢測呈陰性

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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11日，兩名來自漢他病毒(Hantavirus)疫情中心「宏迪亞斯號」(Hondius)郵輪的乘客被送往亞特蘭大的愛默蕾大學(Emory)醫院。對此，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)辦公室發表聲明指出，目前不存在更廣泛的威脅；並正如美國疾病控制與預防中心(CDC)事件負責人菲特醫師(Dr. David Fitter)所說，將這兩人送往亞城接受照護的過程中，「系統運作良好」(the system worked)。

12日下午，CDC表示，這兩位呈現「輕微症狀」的乘客其檢測結果呈陰性。

包括州長坎普、喬州公共衛生廳、愛默蕾醫療保健中心和CDC一致認為，在目前情況下，公眾並未面臨更大的風險。

州衛生官員也強調，這並非一種新型病毒，「我們知道該怎麼做」。菲特醫生，「這套系統運作良好。我們為此做好了準備，並迅速、負責、成功啟動了這套系統。」

目前喬州共有四名來自「宏迪亞斯號」郵輪的乘客：其中兩人已於4月24日稍早時下船並返家。喬州公衛廳11日證實，他們迄今仍無症狀。

11日被送往亞特蘭大的兩人是一對夫婦，其中一人曾出現症狀，但目前檢測結果已轉陰。

目前喬州尚無漢他病毒確診病例：美國衛生與公眾服務部(HHS)12日表示，出現症狀的乘客檢測結果為陰性，喬州四人的檢測結果也均為陰性。

截至最新報告，12日上午在西班牙的一名乘客檢測結果呈陽性，使得這次疫情的確診病例總數達到11例。

亞特蘭大 喬州 CDC

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