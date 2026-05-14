亞城台灣傳統周 當代樂坊展現文化魅力

當天約有500名政要、僑胞及各族裔朋友們到場，體驗道地台灣文化。

2026亞特蘭大 台美人台灣傳統周日前在Alpharetta的Innovation Academy高中舉行，本次活動由亞特蘭大台灣同鄉會主辦。當天，來自宜蘭的訪團「當代樂坊」帶來「絢麗台灣」(Glorious Taiwan)演出，融合音樂、舞蹈與環境劇場的方式，讓觀眾們體驗道地台灣文化。

包括喬治亞州 參議員瑞特(Michael Rhett)、富頓郡委員會主席皮茲(Robb Pitts)以及委員Bridget Thorne等約500名政要、僑胞及各族裔人士出席觀賞。

活動開始前，場外設置了包括手工藝、書法、解籤、扯鈴、擊鼓等攤位，供來賓體驗台灣文化，亞特蘭大僑教中心也設置單位宣傳並為現場僑胞辦理i僑卡。活動由台灣鼓隊隆隆鼓聲拉開序幕。另為表彰台美人台灣傳統周的貢獻，典禮上也頒發給台鄉會由喬州 州議會通過、州長坎普(Brian Kemp)簽署的宣言書(proclamation )，以及由富頓郡(Fulton)委員會通過的宣言書。

當天也頒發了今年度的台鄉會優秀青年獎學金，得主為11年級的黃金田(Julian Ritter)及12年級的彭真寶(Jenbao Perng)。

亞特蘭大台灣同鄉會會長王姿尹歡迎現場來賓的光臨，亦感謝他們對台美人社群以及台美關係的持續支持。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷亦帶領同仁們參與。他表示，台灣精神可以「堅毅」(tenacity)兩字做為代表，像是台灣在抗疫期間，或是半導體產業的傑出表現，或是當天的文化演出，都展現了台灣人的堅毅精神。

當代樂坊於1994年於宜蘭成立，多次代表僑委會造訪世界各國演出，獲得廣泛迴響。此次的演出以「慶典臺灣」、「美食臺灣」、「世界臺灣」及「文化臺灣」四大主題串聯，結合傳統樂器、現代編曲與舞台藝術，展現臺灣文化兼容並蓄、創新多元的特色。

今年僑委會遴選的訪團為來自宜蘭的「當代樂坊」。(記者林昱瑄／攝影)

「美食台灣」完整呈現美⻝的趣味與家的溫暖，喚醒僑胞們心中故鄉的甜蜜回憶。(記者林昱瑄／攝影)

今年的亞特蘭大台灣傳統周邀請到當代樂坊帶來「絢麗台灣」(Glorious Taiwan)演出。(記者林昱瑄攝影)

「慶典臺灣」以臺灣的節慶為輪廓，呈現四季輪轉與人群的節慶儀式。(記者林昱瑄／攝影)