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Cooper琴行春季大促登場 精選全新、二手及專業鋼琴 讓家煥然一新

亞特蘭大訊
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Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地...
Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心。

隨著百年老字號Cooper琴行邁入新世代，由第五代傳人Laura Cooper正式接掌經營，琴行也同步推出年度重點活動——「Cooper Piano Spring Cleaning Sale」春季清倉大促，以實際優惠回饋社區，邀請民眾為居家生活注入全新音樂能量。

這次活動以「煥新空間，重啟聲音」為主題，精選多款全新、二手及專業翻新鋼琴推出限時優惠，最高可省$1500。無論是初學入門、家庭娛樂，或專業演奏需求，都能找到合適選擇。業者特別建議民眾善用報稅退稅季，將退稅轉化為提升生活品質的長期投資。

Cooper琴行表示，鋼琴不僅是樂器，更是家庭生活與文化品味的延伸。「你的家，擁有無限可能」，透過音樂讓生活更加豐富，是此次促銷活動的核心理念。

Cooper琴行位於5940 Peachtree Rd, Doraville的新址，距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心，交通便利，購物與用餐選擇豐富，成為不少華人家庭週末聚集的新熱點。值得一提的是，新店除鋼琴銷售外，亦持續提供專業鋼琴課程教學，讓不同年齡層的學習者都能在此培養音樂素養、提升演奏技巧。

延續超過百年的專業與口碑，Cooper Piano在Laura Cooper帶領下，除持續提供多品牌鋼琴銷售外，也同步強化音樂教育、維修保養及演奏活動等多元服務，朝向更符合現代需求的綜合音樂空間發展。

業者提醒，春季清倉優惠期間數量有限，部分熱門型號售完為止，有意選購鋼琴或報名課程的民眾，不妨把握機會親臨選購與諮詢，為家庭增添一份長久的音樂資產。

Cooper琴行新址距離H Mart Doraville商場步行不到10分鐘，地處華人社區生活圈核心。

Cooper琴行有各類鋼琴供選購。(取自Cooper網站)
Cooper琴行有各類鋼琴供選購。(取自Cooper網站)

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