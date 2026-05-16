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Franklin Dental & Braces 5月30日分享微笑日為無保兒童免費看牙

亞特蘭大訊
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分享微笑日標誌。(Franklin診所提供)
分享微笑日標誌。(Franklin診所提供)

為幫助缺乏牙科保險的兒童獲得基本口腔醫療照護，位於喬州Lilburn的Franklin Dental & Braces牙科診所將於5月30日(周六)上午9時至下午1時，在Lilburn診所舉辦一年一度「分享微笑日」(Sharing Smiles Day)公益活動，免費為18歲以下、沒有Medicaid或其他牙科保險的兒童提供牙科檢查與治療服務。

活動地點位於4030 Lawrenceville Hwy NW, Lilburn, GA。主辦單位表示，今年「Sharing Smiles Day」恰逢「全美微笑日」(National Smile Day)周末，希望透過實際行動，讓更多有需要的家庭獲得口腔健康照護。家長可事先上網登記，網址為：SharingSmilesDay.com

據介紹，當天提供的免費服務包括牙科檢查、有限度的緊急治療、拔牙及修復治療(restorative care)，另有限量洗牙服務。由於名額有限，主辦單位鼓勵有需要的家庭儘早預約登記。

Franklin Dental & Braces區域牙科主任Dr. Amber Goode表示，她深知許多家庭在經濟壓力下，往往難以將口腔健康列為優先事項，因此每年的「Sharing Smiles Day」對團隊而言都別具意義。她指出，今年喬州共有多家診所參與，希望透過免費醫療服務，幫助孩子減輕牙痛、重建自信，也讓社區居民感受到關懷與支持。

主辦單位表示，過去十多年來，「Sharing Smiles Day」已在全美近十個州為超過3,800名病患提供免費牙科照護，同時向家庭宣導正確口腔保健觀念。今年將有超過380名來自Benevis及旗下品牌的志工共同參與活動。

Franklin Dental & Braces為Benevis旗下品牌，Benevis執行長Roderick Place表示，目前全美仍有近7,000萬名成人及約800萬名兒童缺乏牙科保險，「Sharing Smiles Day」希望透過免費服務，減少家庭在醫療費用與社會資源上的障礙，讓更多人能擁有健康笑容。

Franklin診所在分享微笑日舉辦兒童牙科免費義診。(Franklin診所臉書...
Franklin診所在分享微笑日舉辦兒童牙科免費義診。(Franklin診所臉書)

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