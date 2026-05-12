喬州高中生無照駕駛被攔 遣返宏都拉斯

喬州丹塢地高中(Dunwoody High)學生里奧斯(Axel Rios)已被ICE遣返回宏都拉斯。(GoFundMe)

喬治亞州丹塢地高中(Dunwoody High)一名18歲學生里奧斯(Axel Rios)已被美國移民及海關執法局(ICE )正式遣返 回宏都拉斯。先前，他曾提出一項緊急請求，試圖阻止遣返，但遭拒絕。

里奧斯上個月因無證駕駛被警方攔下，之後一直被關押在Folkston ICE處理中心。他的律師科爾內霍(Alex Cornejo)表示，ICE駁回了請求，里奧斯也被立即遣返回宏都拉斯。

「我們已收到了針對里奧斯的最終遣返令，」科爾內霍說，「我們當時的選擇之一是向ICE提出請求，希望他們酌情處理。」

科爾內霍表示，該請求在72小時內就被駁回。他說，ICE將里奧斯描述為對社區構成威脅，但「他不是威脅。他是個無害的好孩子。」

科爾內霍表示，他的團隊在佛羅里達州(最初的遣返令簽發地)提出動議，尋求推翻該決定。如果動議獲得批准，案件可能會被送回喬州 ，里奧斯可以在那裡向移民法官申請釋放。然而，此希望在4月30日破滅。

「移民局根本沒有等法官做出決定。」科爾內霍說。「他們什麼都沒告訴我們。真是太遺憾了。」

據里奧斯的律師稱，里奧斯是丹塢地高中的高二學生，也是一名足球員，他從6歲起就住在美國。科爾內霍表示，里奧斯除了輕微的交通違規外，沒有任何犯罪紀錄。

科爾內霍說，「把他遣返回宏都拉斯無異於判他死刑，因為他和家人是因為一位家庭成員被認定為MS-13(一個極其危險的黑幫)成員而逃離宏都拉斯，」

他的律師先前曾表示，如果里奧斯在法官介入之前被遣返，他返回美國的可能性將大大降低。

由於里奧斯目前身處宏都拉斯，他的法律選擇變得極為有限。移民律師表示，遣返後重新審理案件並非不可能，但難度極大，而且往往耗時漫長。

此案也再次引發了人們對地方逮捕與聯邦移民執法間如何交織的質疑，尤其對於那些幼年時即被帶到美國的年輕人。