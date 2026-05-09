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ACA補助到期 喬州逾50萬人放棄醫保

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據喬治亞州媒體The Current GA和Georgia Recorder取得的數據顯示，由於聯邦補貼的平價醫療法案(ACA，俗稱歐記健保)保費大幅上漲，超過50萬喬州居民放棄了醫保。

投保人數下降了37%—從2025年1月的150萬州民降至2026年4月17日的95萬—遠超自2014年所謂的歐記健保推出以來該州的任何一次降幅。

在喬州醫療保險市場購買的保單價格上漲，是由於國會和川普決定不延長疫情期間的「強化」(enhanced)醫療保險補貼，該補貼已於2025年12月31日到期。

參保人數的急劇下降立即引發了喬州農村醫院權益倡導組織的擔憂，稱如果喬州的無保率在多年緩慢下降後飆升，醫療機構的財務生存能力將面臨威脅。

ACA於2010年通過，醫療保險市場於2014年啟動。根據ACA，聯邦政府強制規定了基本的醫療服務，例如處方藥、心理健康和孕產婦保健；同時，聯邦也為特定收入群體提供保費補貼。喬州也於2022年開始提供補助。從2025年開始，喬州接手了ACA的註冊系統，網址為GeorgiaAccess.gov。

影響投保人數增減的因素包括：系統的運作狀況、政府進行的宣傳和註冊援助力度，以及最重要的：保險費用。

現任州長坎普(Brian Kemp)於2019年上任，承諾解決喬州成人無保率高居全美前列的問題。他大力宣傳其主導的州保險市場改革以及名為Georgia Access的州級ACA市場平台的推出，以作為解決該問題的方案。

然而，最新的參保人數數據引發了人們對成果能否持續的質疑。坎普和保險廳廳長金(John King)均未就參保人數數據發表評論。

根據華爾街日報(WSJ)日前首次報導的部分ACA參保人數數據，喬州的參保人數下降幅度遠超過其他許多州。

據州府官員稱，2025年4月，喬州市場計畫的參保人數已降至130萬人。2026年4月的數據仍比當時下降了27%。

目前尚無數據顯示，那些放棄市場醫保的喬州居民是否仍無醫保，或者購買了其他類型的保險。一些先前投保者可能找到了新的工作，並獲得了雇主提供的醫保，但健康政策研究人員表示，很可能其中許多人別無選擇。

KFF的政策分析師Matt McGough表示，總的來說，許多依賴歐巴馬醫改計畫的人「真的別無選擇」。

KFF的ACA高級政策分析師瓦格爾(Emma Wager)表示，如果退保最終導致無健保率飆升，那麼，全喬州的醫院財務狀況都將受到影響。

「無保險人口增多意味著醫院必須提供更多無償服務。因無保險者更有可能拖延或放棄醫療…等到他們真正去看醫生時，可能已經非常嚴重了。」

喬州歷來是無保率最高的三個州之一，與德州和俄克拉荷馬州並列。但疫情期間保費的降低促使喬州大量患者獲得了醫療保險。

根據Robert Wood Johnson基金會和左傾智庫Urban Institute的研究，喬州因這項變化造成的醫療部門收入損失預計將位列全美前三，僅次於佛州和德州。

喬州 喬治亞州 歐記健保 無保率

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