建商「獨棟出租房」亞特蘭大全美最多 先建後租模式成趨勢

美國經濟自由計畫(AELP)的最新報告指出，亞特蘭大由上市公司擁有的獨棟出租房數量位居全美之冠。(美聯社)

根據美國經濟自由計畫(AELP)的最新報告，亞特蘭大 由上市公司擁有的獨棟出租房數量位居全美之冠。

報告顯示，光是三家公司就控制著亞城都會區近2萬套住宅，愈來愈多的房屋是專門為投資者所有而打造的出租房屋，從未打算出售給個人家庭。

基爾戈爾(Laurel Kilgore)是AELP的研究經理，也是該報告的作者。在接受WABE電台All Things Considered節目訪問時，她表示亞特蘭大已成為這種策略的試驗場，目前正在建造的「先建後租」(build-to-rent)房屋數量位居全美第三。

「在某些社區，整條街都是獨棟出租房。如果這種『先建後租』模式推廣開來，我們會看到更多這樣的房屋。歸根結底，這是華爾街 的資金與普通家庭資金之間的競爭，」基爾戈爾說。

基爾戈爾表示，投資者擁有的出租房往往面臨租金 上漲、居住條件惡化和驅逐率上升等問題，同時降低了整體房屋的可負擔性。

但全國租賃住房委員會(National Rental Home Council)的發言人在聲明中表示，「先建後租」的房屋與建成後立即出租的公寓大樓「並無不同」。

「住房專家已明確指出，新建出租房增加了住房供應，並非成本上漲的原因。他們還警告說，限制新建出租房社區每年可能導致新增住房減少多達10萬套。限制住房投資的做法忽略了問題核心：美國住房建設不足。我們將繼續與政策制定者合作，尋求能夠增加住房供應的可持續解決方案。」發言人表示。