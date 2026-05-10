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亞城動物園 喜迎南方三帶犰狳幼崽誕生

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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一隻南方三帶犰狳(southern three-banded armadillo...
一隻南方三帶犰狳(southern three-banded armadillo)日前在亞特蘭大動物園誕生。(亞特蘭大動物園臉書)

亞特蘭大動物園迎來了一隻南方三帶犰狳(southern three-banded armadillo)幼崽的誕生—這是該園有史以來出生的第一隻南方三帶犰狳幼崽。這隻幼崽於3月20日出生，牠的父母珀爾塞福涅(Persephone)和芬尼根(Finnegan)是第一次當父母。現在牠的大小已和棒球差不多，而剛出生時只有柑橘大小。

南方三帶犰狳是唯一一種能夠蜷縮成球狀來保護自己免受捕食者侵害的犰狳。幼崽出生時擁有柔軟的外殼，這些外殼會逐漸變硬，最終形成該物種特有的盔甲。

「對我們來說牠是一個特別的誕生，因為這是我們動物園出生的第一隻犰狳。由於在野外很少見到幼犰狳，人們自然對牠們的外形、成長和發育過程充滿好奇，」動物園館藏與保育副總裁費里博士(Gina Ferrie)說道。「我們期待著看著這隻小傢伙長大，幫助會員和遊客更了解犰狳的行為和適應性，以及牠與我們在喬治亞州常見的九帶犰狳(nine-banded armadillos)的區別。」

南方三帶犰狳原產於南美洲，包括阿根廷、巴西、玻利維亞和巴拉圭，目前被國際自然保護聯盟(IUCN)列為近危物種。牠們面臨的主要威脅包括農業活動導致的棲息地喪失、為獲取肉類而進行的獵殺以及為寵物貿易而進行的捕捉。不幸的是，牠們緊密的球形身體雖能夠有效保護牠們免受捕食者侵害，但也很容易被人類抓取。

珀爾塞福涅、芬尼根和另一隻犰狳維奧萊塔(Violetta)是亞特蘭大動物園大使動物群的成員，該動物群包括哺乳動物、鳥類、爬行動物和無脊椎動物，牠們都生活在動物園的維蘭德野生動物之家(Wieland Wildlife Home)。

南方三帶犰狳能夠蜷縮成球狀，保護自己免受捕食者侵害。(亞特蘭大動物園臉書)
南方三帶犰狳能夠蜷縮成球狀，保護自己免受捕食者侵害。(亞特蘭大動物園臉書)

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