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晚餐級椒鹽蝦只要$15！ 喜萬年「週週特價」開搶 人氣招牌變親民價

亞特蘭大訊
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只要15元就可品嚐到一道香氣四溢的椒鹽蝦。(Happy Valley提供)
只要15元就可品嚐到一道香氣四溢的椒鹽蝦。(Happy Valley提供)

在餐飲價格節節上升的當下，還能用15美元吃到一整盤晚餐份量的椒鹽蝦？亞特蘭大老字號「喜萬年海鮮大酒樓」(Happy Valley Dim Sum & Asian Cuisine)近期推出「週週都有特價餐」，本週主打經典港式椒鹽蝦，以超值價格迅速在華人圈掀起討論。不少老顧客一看到消息便直呼「一定要去」，也有新客專程前來嚐鮮，帶動店內用餐人潮。

店家表示，此次推出的椒鹽蝦為平時晚餐菜單中的人氣熱炒，選用新鮮大蝦，以粵式手法炸至外酥內嫩，再搭配蒜末、辣椒與秘製椒鹽快炒，香氣濃郁、口感層次分明。蝦殼酥脆、蝦肉鮮甜彈牙，是不少顧客到訪必點的招牌菜之一。此次以15美元優惠價推出，相較原價更顯超值，也讓不少食客直呼划算。

不過店家提醒，該項特價活動為堂食限定，每位顧客限點一碟，且不可與其他優惠併用，主要是希望讓更多顧客都有機會以優惠價格品嚐到餐廳特色菜，同時維持出餐品質。

喜萬年自1996年在亞特蘭大開業以來，憑藉正宗粵菜與港式點心，在當地建立穩定口碑。餐廳傳承百年粵菜手藝，從點心到熱炒皆講究手工現作與真材實料。現烤菠蘿包、叉燒包、蝦餃、腸粉、乾炒牛河，以及避風塘系列海鮮，長年深受顧客喜愛，是家庭聚餐與朋友聚會的熱門選擇。

店內廚房由資深港廚團隊掌舵，堅持以傳統手法呈現廣東與香港原味。許多老顧客表示，喜萬年的菜色不僅味道地道，更帶有濃厚的家鄉風味，是在地少數能長期維持品質與口碑的港式餐廳之一。

此次推出「週週特價餐」，也是店家回饋顧客的重要舉措。未來將持續每週推出不同優惠菜色，讓顧客每次到訪都有新選擇與新驚喜。業者表示，希望透過平實價格，吸引更多新客群，也讓老顧客持續回流。

隨著春夏交替、外出用餐與周末聚餐需求增加，喜萬年也歡迎家庭與朋友相約堂食，或選擇外帶、外燴服務共享美食時光。無論是簡單聚會或小型宴請，都能在輕鬆氛圍中享受道地港式佳餚。

在微涼的季節裡，一道香氣四溢的椒鹽蝦，搭配熱飯或飲品，不僅開胃，也讓人倍感滿足。對於想以實惠價格品嚐美味粵菜的民眾而言，「週週特價餐」無疑是近期值得關注的用餐選擇。

喜萬年海鮮大酒樓位於Norcross Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 Jimmy Carter Blvd., Ste C1, Norcross, GA 30093，電話678-218-0888。

喜萬年歡迎家庭與朋友相約堂食，或選擇外帶、外燴服務，共享美食時光。(Happy ...
喜萬年歡迎家庭與朋友相約堂食，或選擇外帶、外燴服務，共享美食時光。(Happy Valley提供)

喜萬年從點心到熱炒皆講究手工現作與真材實料。(Happy Valley提供)
喜萬年從點心到熱炒皆講究手工現作與真材實料。(Happy Valley提供)

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