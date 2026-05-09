我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根驚傳「分居」遭爆：只是名義上夫妻

世界火車站評比 蘇黎世中央車站獲最豪華冠軍「擊敗日本」

法寶寺浴佛法會5.17舉行

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
法會時間表。(法寶寺提供)
法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺美國亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)為慶祝釋迦牟尼佛3053聖誕，將於5月17日(周日)上午9時30分，舉行「浴佛暨報恩藥師法會」。

法寶寺指出，三千多年前，佛陀為開啟眾生法身慧命，降生世間、示現八相成道，以法水普濟群生，令一切眾生遠離塵垢熱惱，回復清淨本然。經云：「浴佛形像，如佛在世，得福無量，不可稱數。」如來功行圓滿，淨智莊嚴，若以華香幡蓋供養，復以香水灌沐如來，所得功德無量無邊。而學習世尊，保持清淨的身心，外離身垢，内除心染，實為浴佛的真義。在浴佛大典中，將恭請主法法師引領與會大眾，以清淨虔誠之心，灌沐如來清淨法身。所謂「浴佛原在浴自心，見佛唯見自性佛。」在浴佛的當下，祈願父母師長及一切眾生皆能普獲法雨潤澤，身心自在，法界平安吉祥。

經云：「人身難得，於三寶中，信敬尊重，亦難可得，得聞世尊藥師琉璃光如來名號，復難於是。」藥師琉璃光如來十二大願，誓解眾生危難，令離怖畏，消災延壽；是故得聞、持誦藥師如來名號，乃至恭敬禮拜聖像，得福無量，甚難可得。法寶寺啟建寶懺法會，伏請三寶慈光加被，以此功德，回向世界和平，國泰民安，願法界有情，同霑法益，共證菩提。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。邀闔府蒞臨，同霑法悅。法會後備有素齋外帶。欲參加法會者，於5月13日前來電向法寶寺登記，或至法寶寺網站登記報名，以方便作業。

法會相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大

上一則

俄州非裔男6年前探祖母遭警6彈射殺 過失殺人罪成

下一則

紐約經文處偕費城台灣同鄉會 15日辦「行動領務」

延伸閱讀

浴佛淨心，以水滌塵，心與水間相遇，亦與慈悲同行

浴佛淨心，以水滌塵，心與水間相遇，亦與慈悲同行
紐約佛光山慶佛誕 活動5月起跑

紐約佛光山慶佛誕 活動5月起跑
蓮生活佛將傳授大勢至菩薩法　新書《永恆的星》發表

蓮生活佛將傳授大勢至菩薩法　新書《永恆的星》發表
母親節園遊會5月10日登場 北加福智邀共度溫馨時光

母親節園遊會5月10日登場 北加福智邀共度溫馨時光

熱門新聞

密西西比州活動屋園區Gene's Mobile Home Supply許多房子，被龍捲風夷為平地。（美聯社）

龍捲風襲密西西比毀500屋17傷 她全家連嬰兒全被甩到屋外

2026-05-07 19:48
非裔男子小凱西·古德森(左)2020年12月去祖母家送餐的時候，遭白人警員傑森·米德(右)從背後連開六槍射殺。米德於7日被判重大過失殺人罪名成立。(美聯社)

俄州非裔男6年前探祖母遭警6彈射殺 過失殺人罪成

2026-05-08 20:33
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

2026-05-04 02:15
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
包括哈佛在內的多所知名大學均位於麻州波士頓地區，因此該區年輕人居多。(美聯社)

波士頓房價高逼走年輕人 26%想5年內搬走

2026-05-08 17:38
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04

超人氣

更多 >
確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆

確診阿茲海默症前 這些日常行為改變現徵兆
這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信
幽浮異象檔案 國防部首批解密

幽浮異象檔案 國防部首批解密
買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV

買給青少年的二手車 專家推薦不到2萬元5款SUV
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡