法寶寺浴佛法會5.17舉行

法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺美國亞特蘭大 分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)為慶祝釋迦牟尼佛3053聖誕，將於5月17日(周日)上午9時30分，舉行「浴佛暨報恩藥師法會」。

法寶寺指出，三千多年前，佛陀為開啟眾生法身慧命，降生世間、示現八相成道，以法水普濟群生，令一切眾生遠離塵垢熱惱，回復清淨本然。經云：「浴佛形像，如佛在世，得福無量，不可稱數。」如來功行圓滿，淨智莊嚴，若以華香幡蓋供養，復以香水灌沐如來，所得功德無量無邊。而學習世尊，保持清淨的身心，外離身垢，内除心染，實為浴佛的真義。在浴佛大典中，將恭請主法法師引領與會大眾，以清淨虔誠之心，灌沐如來清淨法身。所謂「浴佛原在浴自心，見佛唯見自性佛。」在浴佛的當下，祈願父母師長及一切眾生皆能普獲法雨潤澤，身心自在，法界平安吉祥。

經云：「人身難得，於三寶中，信敬尊重，亦難可得，得聞世尊藥師琉璃光如來名號，復難於是。」藥師琉璃光如來十二大願，誓解眾生危難，令離怖畏，消災延壽；是故得聞、持誦藥師如來名號，乃至恭敬禮拜聖像，得福無量，甚難可得。法寶寺啟建寶懺法會，伏請三寶慈光加被，以此功德，回向世界和平，國泰民安，願法界有情，同霑法益，共證菩提。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。邀闔府蒞臨，同霑法悅。法會後備有素齋外帶。欲參加法會者，於5月13日前來電向法寶寺登記，或至法寶寺網站登記報名，以方便作業。

法會相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。