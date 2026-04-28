台灣參與南卡國際節 展現多元文化與科技實力

南卡國際節現場人潮湧現，台灣攤位吸引大批學生參與體驗。 民眾親手練習繁體中文書寫，展現台灣文化的魅力與互動學習的熱絡氛圍。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

南卡羅來納州 年度規模最大的文化盛事「南卡國際節」（Columbia International Festival）日前在南卡州立遊樂場(State Fairgrounds)盛大舉行，吸引逾2萬名學生及各界人士參與。駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處處長林主恩及副領事吳姿穎特別親臨現場，為台灣攤位加油打氣，並與在地僑胞攜手向美國主流社會展現台灣多元且豐沛的軟實力。

本次台灣參展活動由南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會主辦。林主恩與副組長吳姿穎均出席活動，肯定其長期在海外推廣台灣文化的努力與付出。活動期間，由12名志工輪值服務，除發放觀光 及產業文宣外，亦規畫繁體中文書寫體驗，讓來賓在志工指導下親筆書寫繁體中文，體驗台灣保存完整的中華文化之美，促進文化交流與理解。

為提升活動吸引力，現場安排多項台灣特色文化展演。電音三太子以動感節奏與鮮明造型與觀眾互動，展現台灣廟會文化的創新活力；首次亮相的台灣黑熊充氣吉祥物造型討喜，吸引眾多學童及來賓駐足合影，成為現場焦點之一。

除文化展示外，台灣攤位亦呈現「台灣尚勇」及「Chip in Taiwan, Better Together」主題內容，介紹台灣在全球半導體產業之關鍵地位與卓越貢獻，結合科技與文化雙重面向，強化台灣國際形象。

南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會會長陳浩鳴表示，本次活動圓滿成功，有賴駐亞特蘭大辦事處及僑務委員會亞特蘭大華僑文教服務中心全力支持。

此次盛會不僅成功展現了台灣充滿活力的國際形象，更在林主恩處長的蒞臨見證下，進一步深化了台美民間社會的友好連結與相互理解。

活動現場設置台灣黑熊造型氣偶，並展示電音三太子與舞獅元素，吸引民眾駐足拍照互動，現場氣氛熱絡。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(左一)親自蒞臨現場，向哥倫比亞台灣同鄉聯誼會會長陳浩鳴(左二)及其家人與當地僑胞志工們表達關懷與鼓勵。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)