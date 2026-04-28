我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突破封鎖 首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的為中國

阿Sa再婚了 嫁小9歲健身教練：恭喜你娶我

台灣參與南卡國際節 展現多元文化與科技實力

【南卡羅來納州訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
南卡國際節現場人潮湧現，台灣攤位吸引大批學生參與體驗。 民眾親手練習繁體中文書寫...
南卡國際節現場人潮湧現，台灣攤位吸引大批學生參與體驗。 民眾親手練習繁體中文書寫，展現台灣文化的魅力與互動學習的熱絡氛圍。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

南卡羅來納州年度規模最大的文化盛事「南卡國際節」（Columbia International Festival）日前在南卡州立遊樂場(State Fairgrounds)盛大舉行，吸引逾2萬名學生及各界人士參與。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩及副領事吳姿穎特別親臨現場，為台灣攤位加油打氣，並與在地僑胞攜手向美國主流社會展現台灣多元且豐沛的軟實力。

本次台灣參展活動由南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會主辦。林主恩與副組長吳姿穎均出席活動，肯定其長期在海外推廣台灣文化的努力與付出。活動期間，由12名志工輪值服務，除發放觀光及產業文宣外，亦規畫繁體中文書寫體驗，讓來賓在志工指導下親筆書寫繁體中文，體驗台灣保存完整的中華文化之美，促進文化交流與理解。

為提升活動吸引力，現場安排多項台灣特色文化展演。電音三太子以動感節奏與鮮明造型與觀眾互動，展現台灣廟會文化的創新活力；首次亮相的台灣黑熊充氣吉祥物造型討喜，吸引眾多學童及來賓駐足合影，成為現場焦點之一。

除文化展示外，台灣攤位亦呈現「台灣尚勇」及「Chip in Taiwan, Better Together」主題內容，介紹台灣在全球半導體產業之關鍵地位與卓越貢獻，結合科技與文化雙重面向，強化台灣國際形象。

南卡哥倫比亞台灣同鄉聯誼會會長陳浩鳴表示，本次活動圓滿成功，有賴駐亞特蘭大辦事處及僑務委員會亞特蘭大華僑文教服務中心全力支持。

此次盛會不僅成功展現了台灣充滿活力的國際形象，更在林主恩處長的蒞臨見證下，進一步深化了台美民間社會的友好連結與相互理解。

活動現場設置台灣黑熊造型氣偶，並展示電音三太子與舞獅元素，吸引民眾駐足拍照互動，...
活動現場設置台灣黑熊造型氣偶，並展示電音三太子與舞獅元素，吸引民眾駐足拍照互動，現場氣氛熱絡。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(左一)親自蒞臨現場，向哥倫比亞台灣同鄉聯...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩(左一)親自蒞臨現場，向哥倫比亞台灣同鄉聯誼會會長陳浩鳴(左二)及其家人與當地僑胞志工們表達關懷與鼓勵。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

哥倫比亞台灣同鄉聯誼會於活動現場設置台灣形象攤位，展示多元文化特色，並由會長陳浩...
哥倫比亞台灣同鄉聯誼會於活動現場設置台灣形象攤位，展示多元文化特色，並由會長陳浩鳴（右）與志工方思婷（左）熱情接待民眾，推廣台灣觀光與文化。(哥倫比亞台灣同鄉聯誼會提供)

亞特蘭大 南卡羅來納州 觀光

上一則

西雅圖居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

下一則

賓州中部民宅惡火 阿米希婦女與6子女喪生

延伸閱讀

明州國際節2萬人參與 台灣文化攤位吸睛

明州國際節2萬人參與 台灣文化攤位吸睛
台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性
「台美防衛合作」研討會 駐美代表俞大㵢演講

「台美防衛合作」研討會 駐美代表俞大㵢演講
海外民俗文化研習 深化與台藝術連結

海外民俗文化研習 深化與台藝術連結

熱門新聞

嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

2026-04-21 20:40
波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)

補助LGBTQ移民每人500元 波城市長吳弭辦公室急否認

2026-04-21 10:34
ICE在新州的抓捕行動，衝擊當地餐飲業人力。(pexels)

餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業

2026-04-21 10:56

超人氣

更多 >
華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因