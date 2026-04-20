「補給季」降雨不足 喬州乾旱情況日益嚴重 中部尤甚

最新美國乾旱監測報告(U.S. Drought Monitor)顯示，喬治亞州 乾旱情況迅速惡化，其影響日益顯著，尤其是在喬州 中部地區。

這並非只是暫時的乾旱，而是在一年中的關鍵時期，連續數月降雨不足的結果。隨著春季的深入，情況正在進一步惡化。

截至4月9日，喬州全部地區(100%)至少處於異常乾旱狀態；近97%的地區處於乾旱狀態(D1級或更嚴重)；約68%的地區處於嚴重乾旱狀態(D2級或更嚴重)；近19%的地區處於極端乾旱狀態(D3級)；喬州南部地區已出現大乾旱(D4級)。

報告顯示，年初時，喬州嚴重乾旱情形幾乎不存在。如今卻席捲了喬州部分地區。

報告中指出，造成乾旱的最大原因在於冬季降雨不足。喬州典型的「補給季」(recharge season ，通常在12月至隔年3月)，土壤、河流和地下水通常會在此期間恢復，然今年基本上沒有出現。該地區許多地方的降雨量遠低於正常水平，在過去兩個月裡，一些地區的乾旱程度接近歷史最高紀錄。

同時，今年喬州氣溫比正常高出華氏5至15度，氣溫升高加速了水分蒸發，而春季返青(green-up)又增加了植被的需水量。而農業是喬州經濟的重要組成部分，這樣的乾旱將會對農作物造成嚴峻的後果。

為防止情況進一步惡化，美國國家氣象局(National Weather Service)指出，喬州需要每周至少1至1.5吋的降雨量。

然天氣預報中心的短期預測顯示，喬州目前沒有出現大規模持續強降雨的明顯跡象。專家警告，隨著土壤乾燥和植被持續生長，火災風險正在增加。