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育兒、住房開支都上漲 喬州生活成本負擔重

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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對於喬州家庭來說，電費和住房等開支都在上漲，其中包括兒童托育的支出負擔也越來越重...
對於喬州家庭來說，電費和住房等開支都在上漲，其中包括兒童托育的支出負擔也越來越重。 (美聯社)

對於喬治亞州的家庭來說，電費、育兒、住房等開支都在上漲，基本生活必需品的支出負擔越來越重。

城市研究所(The Urban Institute)報告稱，生活中其他幾個領域的成本也在上漲。該研究所發布了更新版的「美國生活成本追蹤器」(American Affordability Tracker)。用戶可以查看全美和各州的租金、托兒和食品價格平均值。

這項研究的主要研究員之一阿克斯(Greg Acs)表示，在喬州，房租上漲的速度與美國醫療保險成本的上漲速度類似，幾乎翻了一番。

該智庫表示，約有一半的美國人收入不足以支付基本生活開支。

阿克斯說，喬州和美國其他地區一樣，能源成本也在增加，「我們大家都親身感受到電價上漲。現在大家也都在討論資料中心的問題。」

WABE的報導中指出，研究表明，包括亞城部分地區在內的許多以前生活成本較低的地區，其住房、醫療保健和食品雜貨成本的上漲速度都高於其他地區。

「種族財富差距巨大，收入接近或略低於家庭收入中位數的家庭，更容易陷入困境。阿克斯說，這些家庭又以非白人家庭居多。

愛默蕾大學(Emory) Goizueta商學院的教授菲拉斯特-瓦斯塔尼(Saloni Firasta-Vastani)表示，兒童照護也是一個主要議題。

菲拉斯特-瓦斯塔尼說：「2020年，喬州家庭的平均兒童托育費用為1萬6500元。過去六年裡，這一數字已經上漲至2萬600元。這是一個相當顯著的增長。」

她說，「不斷上漲的生活成本和不均衡的工資增長給中低收入居民帶來了壓力，尤其是非裔和西語裔社區，更加劇了現有的不平等。喬州的經濟成長是真實的，但受益者之間的分配卻越來越不均衡。」她表示，提高工資和增強就業保障是州領導人可能採取的解決方案之一。

目前當地小型企業面臨商業租金大幅上漲的困境，一些企業不得不考慮關門或搬遷。此外，企業還需權衡不斷上漲的勞動力成本和消費者對價格的敏感性，導致了近幾個月的通貨膨脹。

非裔 醫療保險 租金

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