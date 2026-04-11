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全美財政壓力最大城 北卡洛麗居冠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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根據穩定幣(stablecoin)應用程式Plasma One的數據，北卡羅來納州洛麗(Raleigh)擊敗紐約、亞特蘭大等城，成為全美財政壓力最大的城市。

Plasma One的分析指出，造成這一困境的因素包括生活成本、通貨膨脹、住房成本和破產申請數量。

洛麗雖轉型為「南方矽谷」，但強勁的經濟成長卻帶來顯著的「成長煩惱」。數據顯示，當地房產中位價雖微降至 45萬美元，但長期的房價噴發已讓北卡逾百萬戶低收入家庭面臨沉重住房負擔。

此外，洛麗居民對「破產申請」與「生活成本」的網路搜尋熱度極高。專家分析，物價與利率雙高導致中產階級普遍不安，特別是未能受惠於科技產業轉型的傳統勞工，在薪資漲幅遠落後於生活成本的情況下，正承受嚴峻的債務違約風險與財務壓力。

 名列第二的亞特蘭大，一間一房公寓的租金中位數為1544元。數據顯示，每月通貨膨脹的搜尋量為2萬4740次，相當於每10萬人4666次，均排名前列。

「儘管亞特蘭大一房公寓的租金中位數僅1544元，但許多居民都在關注物價上漲，」Plasma One官員表示。 「這體現在生活成本(每10萬人1744次搜尋)、住房成本(560次搜尋)和生活成本(9250次)的高搜尋量。」

根據Plasma One的數據，美國十大財政壓力最大的城市中，明尼阿波利斯排名第三，波士頓排名第五，紐約市排名第十。

美國勞工統計局的數據顯示，亞特蘭大都會區的生活成本正在攀升。該局今年發布的年度調查顯示，亞特蘭大都會區的家庭年均支出略高於8萬3000元，比全美平均高出約5000元，而比上次調查結果高出約1500元。

波士頓 租金 紐約市

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