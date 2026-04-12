CDC暫停狂犬病、猴痘等20多種「實驗室檢測」

公共衛生實驗室協會執行多種實驗室檢測。(公共衛生實驗室協會官方臉書)

位於亞特蘭大的聯邦疾病管制與預防中心(CDC)日前公布了一份清單，列出了其20多種已暫停的檢測項目，包括了狂犬病、猴痘和其他一些傳染病。

這並非CDC首次暫停部分實驗室檢驗。但公共衛生實驗室協會(Association of Public Health Laboratories)執行長貝克爾(Scott Becker)表示，此次暫停的檢測種類比以往任何時候都多，原因尚不完全清楚。

一位政府發言人稱此次暫停是暫時的，並將其歸因於「例行審查，以維護我們對高品質實驗室檢測的承諾」。

「我們預計未來幾周內，部分檢測將透過CDC實驗室恢復。同時，CDC隨時準備支持州和地方合作夥伴獲得所需的公共衛生檢測，」負責監管CDC的美國衛生與公眾服務部(HHS)官員安德魯·尼克松表示。

貝克爾表示，CDC的實驗室運作在新冠疫情 期間受到質疑，隨後一個工作小組對其進行了審查。該機構的檢測工作自2024年以來一直被評估。

但他指出，暫停檢測可能還有其他原因，例如人員配置問題。

實驗室檢測暫停是由於CDC去年大幅縮減人員規模所致，包括裁員、退休、辭職以及臨時聘用人員不再續約。根據不同估計，CDC人員減少了20%至25%，整個機構都受到了影響，包括實驗室。

據國家公共衛生聯盟(National Public Health Coalition，一個由CDC前任和現任員工組成的組織，在CDC縮減人員規模後成立)稱，痘病毒(poxvirus)和狂犬病實驗室失去了大約一半的員工，而CDC的瘧疾部門受到的打擊則更大。

部分暫停的檢測項目針對的是一些常見的傳染病，例如EB病毒(Epstein-Barr virus)和引起水痘和帶狀皰疹的varicella zoster病毒，這些疾病目前已有商業檢測手段。但檢測項目也包括一些較為罕見的病原體，例如導致「蝸牛熱」(snail fever)的寄生蟲和引起「樹懶熱」(sloth fever)的病毒。

貝克爾表示，一些州級專業實驗室，例如紐約州 和加州 的實驗室，能夠在CDC暫停檢測期間彌補空缺。他表示，這些暫停「只有在永久性的情況下才令人擔憂」。